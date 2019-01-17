Распущенный Константинополем русский экзархат Европы отказался подчиняться греческим митрополитам

Духовенство русского экзархата Западной Европы, упраздненного Синодом в Стамбуле в ноябре прошлого года, отвергло призыв Константинополя перейти в подчинение его архиереям на территории каждой из европейских стран.

"В последние дни многие священники и диаконы архиепископии (экзархата - ИФ) получили письмо от греческого митрополита страны, в которой они проживают, с приказом прекратить поминать своего собственного архиепископа, присоединиться к духовенству греческих митрополий", - говорится в заявлении экзархата, опубликованном на его сайте.

Это решение Константинополя в русском экзархате назвали вмешательством извне и напомнили, что глава экзархата, архиепископ Хариупольский Иоанн, является действующим епископом Константинопольского патриархата и что его статус "единственного епархиального епископа" русского экзархата "неопровержим канонически и юридически".

Что касается роспуска экзархата, о котором объявил константинопольский Синод, то это решение экзархат намерен обсудить на своей генассамблее 23 февраля, о чем также напомнил в сегодняшнем заявлении.

"Наша архиепископия сейчас де-юре находится в том положении, в котором она была до того, как ее приняли во Вселенский патриархат. Де-факто, однако, мы бы не хотели, чтобы этот длительный и плодотворный период закончился без прямой человеческой встречи между представителями нашей архиепископии и властями патриархата", - сказано в заявлении.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года. До этого момента западноевропейскими русскими церквями управлял архиепископ Евлогий (Георгиевский), однако в 1930 году РПЦ отстранила его от должности. Тем не менее большинство приходов сохранили лояльность архиепископу Евлогию, который обратился к патриарху Константинопольскому и получил от него титул патриаршего экзарха.

В 1944 году архиепископ Евлогий предпринял попытку вернуться в юрисдикцию Московской патриархии, и с тех пор статус архиепископии оставался неопределенным. В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя.

Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а его клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.