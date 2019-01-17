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Импорт нефтепродуктов из России в ноябре практически остановился

18.01.2019 21:01 — Разное | Партизан  
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Вступили в силу балансы, подписанные двумя странами.


Хранилище в порту Клайпеды, через который может поступать нефть в Беларусь Фото: Reform.by

Импорт нефтепродуктов из России в ноябре составил всего 24,4 тыс. т. Напомним, что осенью между Беларусью и РФ были подписаны балансы поставок нефтепродуктов, а также изменения в соглашение о торговле ими.

В соответствии с балансами, которые вступили в силу в ноябре и будут действовать до конца 2019 года, в Беларусь не будет импортироваться бензин, дизельное топливо и мазут. Возможны поставки только отдельных нефтепродуктов, которые являются сырьем для химпрома и НПЗ.

Всего же за прошлый год Беларусь импортировала нефтепродуктов из РФ на 1,08 млрд. долларов, или без малого 2,74 млн. т. Общий импорт нефтепродуктов в январе-ноябре составил 2,83 млн. т, свидетельствует статистика.

Импорт нефти по итогам 11 месяцев составил без малого 16,7 млн. т. Его объем вырос на 0,9%. За нефть Беларусь заплатила 6,39 млрд. долларов, что на 33,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Экспорт нефти в январе-ноябре составил 1,5 млн. т. Он увеличился на 1,2%. Выручка от экспорта выросла на 38,4% до 754,6 млн. долларов. Средняя цена увеличилась на 36,8%.

Поставки за рубеж нефтепродуктов в ноябре составили около 820 тыс. т. В целом за 11 месяцев года они выросли на 0,5% до 11,1 млн. т. Выручка от экспорта увеличилась на 28,4% до 6,037 млрд. долларов.

В Украину в ноябре было поставлено почти 200 тыс. т нефтепродуктов. Всего с начала года экспорт в эту страну снизился на 12% до 2,95 млн. т. Выручка увеличилась на 15,6% до 1,955 млрд. долларов. В Великобританию было экспортировано 5,4 млн. т, а в Нидерланды — 1,7 млн. т.

Ноябрьские поставки смесей ароматических углеводородов (код 270750) составили 27 тыс. т. За 11 месяцев 2018 года они выросли в 2,8 раза и достигли 341,8 тыс. т., а в стоимостном выражении — в 3,5 раза до 246,7 млн. долларов.


Экспорт битумных смесей на природных минеральных смолах в ноябре фактически остановился. Он составил всего 800 т. За 11 месяцев поставки снизились на 43,6% до 742,7 тыс. т., а в стоимостном выражении — на 26,3% до 266,5 млн. долларов.

Также в ноябре снизился экспорт продуктов перегонки каменноугольной смолы. Он составил 27,8 тыс. т за месяц. Всего же за 11 месяцев 2018 года он вырос в 2,8 раза до 343,2 тыс. т. В стоимостном выражении поставки увеличились 3,5 раза до 247,1 млн. долларов.

 
 
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Вступили в силу балансы, подписанные двумя странами.
 
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