Насте Рыбке вызвали скорую в СИЗО









"Интерфаксу" . "Вызывали к ней скорую. Чувствует себя нормально, хорошо. Никакой нужды в госпитализации нет", - сказал Зацаринский в пятницу вечером





По его словам, показания она пока не дает.





Адвокат добавил, что до сих пор не видел постановление о возбуждении уголовного дела и не знает, когда это дело было возбуждено.





Гражданка Беларуси в настоящее время содержится в Москве в изоляторе временного содержания (ИВС) "Зябликово". Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева ранее сообщила "Интерфаксу", что Вашукевич пожаловалась на плохое самочувствие и температуру, в связи с чем ей вызвали скорую помощь. "Скорее всего, у нее простуда, так как Анастасия при задержании осталась без теплых вещей, которые уехали в Минск", - сказала зампред ОНК.









Нагатинский суд Москвы, как ожидается, в субботу рассмотрит вопрос о мере пресечения для Вашукевич и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Их подозревают в вовлечение в занятие проституцией; наказание по этой статье предусматривает до шести лет тюрьмы.





Кириллов и Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.