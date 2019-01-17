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Насте Рыбке вызвали скорую в СИЗО

18.01.2019 20:40 — Разное | Партизан  
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Депортированная из Таиланда и задержанная 17 января в аэропорту "Шереметьево" Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) не нуждается в госпитализации, сообщил ее адвокат Дмитрий Зацаринский.



"Вызывали к ней скорую. Чувствует себя нормально, хорошо. Никакой нужды в госпитализации нет", - сказал Зацаринский в пятницу вечером "Интерфаксу".

По его словам, показания она пока не дает.

Адвокат добавил, что до сих пор не видел постановление о возбуждении уголовного дела и не знает, когда это дело было возбуждено.

Гражданка Беларуси в настоящее время содержится в Москве в изоляторе временного содержания (ИВС) "Зябликово". Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева ранее сообщила "Интерфаксу", что Вашукевич пожаловалась на плохое самочувствие и температуру, в связи с чем ей вызвали скорую помощь. "Скорее всего, у нее простуда, так как Анастасия при задержании осталась без теплых вещей, которые уехали в Минск", - сказала зампред ОНК.


Нагатинский суд Москвы, как ожидается, в субботу рассмотрит вопрос о мере пресечения для Вашукевич и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Их подозревают в вовлечение в занятие проституцией; наказание по этой статье предусматривает до шести лет тюрьмы.

Кириллов и Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.

 
Теги: Минск
 
 
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Депортированная из Таиланда и задержанная 17 января в аэропорту "Шереметьево" Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) не нуждается в госпитализации, сообщил ее адвокат...
 
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