Гомельчане бьют тревогу: неизвестные разрисовывают город предложениями о работе – скорее всего, закладке наркотиков

– Добрый день, по улицам города появились надписи данного содержания, предполагаю, что это работа – продажа наркотиков, так называемые «закладки». Что, интересно, по этому поводу думают правоохранители? Или, быть может, у вас есть возможность проверить, ведь сроки огромные за эти вещи, а подростки не всегда это понимают, такие надписи видел ещё в трех местах… – рассказал Александр.





– Фото с остановки «Шведская горка», ещё видел на ул. Ветковской на входе магазина «Домашний» и ещё где-то на пр. Октября.





Напомним, ч. 3 ст. 328 УК РБ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.