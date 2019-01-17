|
Гомельчане бьют тревогу: неизвестные разрисовывают город предложениями о работе – скорее всего, закладке наркотиков
В редакцию обратился бдительный гражданин, который сообщил о том, что в городе появляются многочисленные надписи с предложением о работе. При этом указывается ссылка на аккаунт Telegram. Гомельчанин подозревает, что это связано с распространением наркотиков, и просит милицию провести проверку.
– Добрый день, по улицам города появились надписи данного содержания, предполагаю, что это работа – продажа наркотиков, так называемые «закладки». Что, интересно, по этому поводу думают правоохранители? Или, быть может, у вас есть возможность проверить, ведь сроки огромные за эти вещи, а подростки не всегда это понимают, такие надписи видел ещё в трех местах… – рассказал Александр.
– Фото с остановки «Шведская горка», ещё видел на ул. Ветковской на входе магазина «Домашний» и ещё где-то на пр. Октября.
Напомним, ч. 3 ст. 328 УК РБ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельчане бьют тревогу: неизвестные разрисовывают город предложениями о работе – скорее всего, закладке наркотиков
В редакцию обратился бдительный гражданин, который сообщил о том, что в городе появляются многочисленные надписи с предложением о работе. При этом указывается...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)