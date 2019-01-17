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Гомельчане бьют тревогу: неизвестные разрисовывают город предложениями о работе – скорее всего, закладке наркотиков

18.01.2019 20:33 — Разное | Партизан  
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В редакцию обратился бдительный гражданин, который сообщил о том, что в городе появляются многочисленные надписи с предложением о работе. При этом указывается ссылка на аккаунт Telegram. Гомельчанин подозревает, что это связано с распространением наркотиков, и просит милицию провести проверку.



– Добрый день, по улицам города появились надписи данного содержания, предполагаю, что это работа – продажа наркотиков, так называемые «закладки». Что, интересно, по этому поводу думают правоохранители? Или, быть может, у вас есть возможность проверить, ведь сроки огромные за эти вещи, а подростки не всегда это понимают, такие надписи видел ещё в трех местах… – рассказал Александр.

– Фото с остановки «Шведская горка», ещё видел на ул. Ветковской на входе магазина «Домашний» и ещё где-то на пр. Октября.

Напомним, ч. 3 ст. 328 УК РБ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

 
 
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В редакцию обратился бдительный гражданин, который сообщил о том, что в городе появляются многочисленные надписи с предложением о работе. При этом указывается...
 
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