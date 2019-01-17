В Беларуси учредили новую лотерею

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RFRM . Управление делами президента учредило новую лотерею. Решение закреплено постановлением №1 от 4 января, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет





Проводит новую мгновенную лотерею будет РУП «Белорусские лотереи». Она будет называться «БЕЛБЭТ». Средства от лотереи будут направляться на развитие материально-технической базы природоохранных учреждений и санаторных организаций, подчиненных управлению делами.









Лотерея будет проводиться в течение пяти лет с даты регистрации. Ставки предполагается принимать электронными средствами по безналичному расчету на сайте лотереи. Выигрыши планируется выплачивать на банковские карты и другими способами.





Призовой фонд будет составлять не менее 45% от общего объема принятых ставок.











