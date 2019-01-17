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В Беларуси учредили новую лотерею

18.01.2019 20:31 — Разное | Партизан  
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Ее будет проводить РУП «Белорусские лотереи».


Фото: Unsplash.com


Управление делами президента учредило новую лотерею. Решение закреплено постановлением №1 от 4 января, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет RFRM.

Проводит новую мгновенную лотерею будет РУП «Белорусские лотереи». Она будет называться «БЕЛБЭТ». Средства от лотереи будут направляться на развитие материально-технической базы природоохранных учреждений и санаторных организаций, подчиненных управлению делами.


Лотерея будет проводиться в течение пяти лет с даты регистрации. Ставки предполагается принимать электронными средствами по безналичному расчету на сайте лотереи. Выигрыши планируется выплачивать на банковские карты и другими способами.

Призовой фонд будет составлять не менее 45% от общего объема принятых ставок.


 


 
 
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Ее будет проводить РУП «Белорусские лотереи».
 
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