Транспортный коллапс в Минске: из-за скользкой дороги и ДТП общественный транспорт ходит с перебоями

— Транспорт не едет — буксует. Тротуары скользкие — пешеходы падают пачками, — сообщила наша читательница Анна.





Многие минчане жалуются, что общественный транспорт ходит с перебоями. Троллейбусы и автобусы приходится ждать дольше обычного.









— Троллейбус ждала минут 40 на проспекте Жукова, — сообщает еще одна минчанка.





«Уважаемые участники дорожного движения! Дорога очень скользкая!









Выбирайте скорость движения, исходя из состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге, иногда она может не превышать и 20 км/ч. Во избежание попутного столкновения соблюдайте дистанцию, а лучше увеличьте ее в два-три раза!» — предупреждает столичная ГАИ и напоминает, что особенно внимательными в такую погоду следует быть и пешеходам.



