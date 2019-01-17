|
Транспортный коллапс в Минске: из-за скользкой дороги и ДТП общественный транспорт ходит с перебоями
Неблагоприятные погодные условия — оттепель днем и понижение температуры к вечеру, а также сильный ветер привели к тому, что проезжая часть и тротуары покрылись корочкой льда.
Как сообщают
— Транспорт не едет — буксует. Тротуары скользкие — пешеходы падают пачками, — сообщила наша читательница Анна.
Многие минчане жалуются, что общественный транспорт ходит с перебоями. Троллейбусы и автобусы приходится ждать дольше обычного.
— Троллейбус ждала минут 40 на проспекте Жукова, — сообщает еще одна минчанка.
«Уважаемые участники дорожного движения! Дорога очень скользкая!
Выбирайте скорость движения, исходя из состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге, иногда она может не превышать и 20 км/ч. Во избежание попутного столкновения соблюдайте дистанцию, а лучше увеличьте ее в два-три раза!» — предупреждает столичная ГАИ и напоминает, что особенно внимательными в такую погоду следует быть и пешеходам.
Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY
«Если во время движения вы попали в трудное положение из-за ненастья, вы можете обратиться за помощью в ближайшее подразделение ГАИ. Экипажи ДПС ориентированы на оказание посильной помощи всем участникам дорожного движения, которые попали в сложную ситуацию на дороге», — предупреждают инспекторы.
Как мы уже сообщали, вечером 18 января Минск застрял в максимальных, 10-балльных пробках.
Из-за сторонних ДТП на улицах Лобанка, Тимирязева, Московской и Кнорина останавливалось движение троллейбусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Транспортный коллапс в Минске: из-за скользкой дороги и ДТП общественный транспорт ходит с перебоями
Неблагоприятные погодные условия — оттепель днем и понижение температуры к вечеру, а также сильный ветер привели к тому, что проезжая часть и тротуары покрылись...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)