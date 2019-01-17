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Лукашенко назвал условия, на которых готов строить союз с Россией

18.01.2019 20:04 — Разное | Партизан  
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На встрече с министрами иностранных дел, в разное время возглавлявшими МИД Беларуси, Александр Лукашенко назвал условия, на которых возможно дальнейшее развитие союзного строительства с Россией, в том числе введение единой валюты, унификация налоговой и таможенной политики.

Лукашенко назвал условия, на которых готов строить союз с Россией
«Союз — пожалуйста. Объединение — пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо — на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход», — заявил белорусский руководитель.

«Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен. Тоже сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы — большие, вы — малые, давайте делайте так, как у нас», — продолжил глава Беларуси.

Александр Лукашенко считает, что в некоторых нападках на Беларусь нет никаких межгосударственных или международных отношений. «Все в частностях, все в личностях, все в том, что кому-то не нравится курс, который Беларусь проводит. Даже не внешнеполитический. А ту экономику, которую мы строим, тот социальный уклад, который мы создаем на принципах прежде всего справедливости. Этот тезис я 20 с лишним лет проповедую. Оказывается, он сегодня в России очень востребован. Поэтому все банально: кому-то хочется понизить градус Беларуси в России. Вот и начинаются эти нападки», — отметил он.

Наряду с этим Александр Лукашенко не считает нынешний момент отношений с Россией каким-то критическим или острым. «Просто должен сказать, что там появились… Не появились, а и бывшие руководители, которые давно работают, они заняли определенную позицию давления даже на собственного президента Путина. Думаю, это же не мальчик, в политике не новичок. И по встречам с ним вижу, что человек нацелен на то, чтобы мы ни в коем случае не разорвали отношения Беларуси и России, — сказал президент. — Это крайне невыгодно. Это будет ущербно для него как политика, а для меня тем более. Потому что мы всегда с вами проводили, можно сказать, пророссийский курс. Проповедуя многовекторную внешнюю политику, мы всегда Россию определяли не просто как нашего главного партнера, а как самое близкое, братское государство, где живут просто наши люди. Так и будет».


Союзный вопрос

Напомним, вопрос строительства Союзного государства актуализировался после заявлений Беларуси о том, что Россия должна компенсировать налоговый маневр.

В России эта позиция не нашла понимания. Премьер-министр Дмитрий Медведев жестко указал Минску на два «интеграционных сценария», в которых для получения денег Беларуси придется идти на серьезные уступки.

25 декабря во время встречи президентов Беларуси и России была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов.

От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты. С белорусской стороны группу возглавил министр экономики Дмитрий Крутой. В нее также вошли министр энергетики Виктор Каранкевич, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков, посол Беларуси в России Владимир Семашко, депутат Валерий Воронецкий, сенатор Алла Бодак и заместители руководителей большинства министерств и ведомств. Всего 30 белорусских чиновников.

10 января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва может потерять Минск как союзника на западном направлении, если стороны не договорятся о компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов 15 января вновь заявил, что договор о создании Союзного государства с Беларусью необходимо актуализировать.

«Давать субсидии предприятиям чужой страны странно было бы. Это можно было бы делать, если бы была у нас более глубокая степень интеграции. Если хотите такой же режим, давайте вернемся к нашему Союзному договору», — сказал первый вице-премьер.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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