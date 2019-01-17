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Эстония приступает к работам по модернизации границы с Россией

18.01.2019 20:59 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о планах модернизации границы с Россией с привлечением лучших экспертов.

"К подготовке государственного заказа на строительство границы привлечены лучшие эксперты, которые тесно сотрудничают между собой. У наших учреждений большой опыт осуществления масштабных строительных проектов, и я рад, что это опыт находит применение", - сказал Ю.Ратас, побывавший в пятницу на эстонско-российской границе.

Его высказывания привели "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Премьер подчеркнул, что "восточная граница Эстонии является также и внешней границей Европейского союза и НАТО, и в процессе ее модернизации первостепенное значение имеют качество и самое оптимальное использование денежных средств".

Глава эстонского МВД Катри Райк сказала, что первый тендер по госзаказу будет объявлен уже в конце января. Стоимость строительства при нынешнем уровне цен оценивается примерно в 190 млн евро, конечная цена выяснится после проведения конкурсов госзаказа.

По словам министра, уже модернизированные два пробных участка показали, что обустройство границы в тяжелых ландшафтных условиях может быть очень затратным.

Глава департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер пояснил, что обустройство сухопутной границы начнется на двух-трех участках из точки, где сходятся пограничные линии Эстонии, Латвии и России. Временная контрольная линия (так в Эстонии называют пограничную линию - ИФ) уже обозначена, пограничная полоса очищена и подготовлена к началу строительных работ, добавил он.

По словам Э.Вахера, департамент готовится объявить тендер на проведение соответствующих работ от точки пересечения эстонско-латвийско-российской границы до пограничного перехода Лухамаа.

Ранее департамент сообщал, что на протяжении 135 километров сухопутной границы будет установлена электронная охранная система, здесь будут использоваться беспилотники, любое пересечение границы будет фиксироваться средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками. На протяжении примерно 90 километров будут установлен забор высотой 2,5 метра.

На остальных участках естественным помощником пограничников станут реки и болота, где нет практического смысла и необходимости возводить ограждение.

 
 
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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о планах модернизации границы с Россией с привлечением лучших экспертов.
 
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