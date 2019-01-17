"Скорая" не стала госпитализировать Настю Рыбку из изолятора временного содержания - адвокат

Депортированная из Таиланда и задержанная 17 января в аэропорту "Шереметьево" Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) не нуждается в госпитализации, сообщил ее адвокат Дмитрий Зацаринский.

"Вызывали к ней "Скорую". Чувствует себя нормально, хорошо. Никакой нужды в госпитализации нет", - сказал Д.Зацаринский в пятницу вечером "Интерфаксу".

По его словам, показания она пока не дает.

Адвокат добавил, что до сих пор не видел постановление о возбуждении уголовного дела и не знает, когда это дело было возбуждено.

Гражданка Беларуси А.Вашукевич (Настя Рыбка) в настоящее время содержится в Москве в Изоляторе временного содержания (ИВС) "Зябликово". Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева ранее сообщила "Интерфаксу", что А.Вашукевич пожаловалась на плохое самочувствие и температуру, в связи с чем ей вызвали "Скорую помощь". "Скорее всего, у нее простуда, так как Анастасия при задержании осталась без теплых вещей, которые уехали в Минск", - сказала зампред ОНК.

Нагатинский суд Москвы, как ожидается, в субботу рассмотрит вопрос о мере пресечения для Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли). "По неофициальной информации, вопрос о мере пресечения будет рассматриваться завтра в 14 часов в Нагатинском суде Москвы", - сообщил "Интерфаксу" адвокат А.Вашукевич Александр Молохов в пятницу. По его словам, защите пока неизвестно, о какой мере пресечения следствие будет просить суд.

В свою очередь, в Нагатинском суде подтвердили информацию о том, что А.Вашукевич и А.Кириллова привезут для избрания меры пресечения в субботу. Однако, уточнил собеседник агентства, материалы в отношении задержанных в суд пока не поступили.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, А.Вашукевич и А.Кириллов подозреваются по ч. 2 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

А.Кириллов и А.Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.