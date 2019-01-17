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Белорусско-китайский центр будет создан в НАН Беларуси

18.01.2019 20:41 — Разное | Интерфакс  
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В НАН будет создан Белорусско-китайского центр "У Син", сообщили в пресс-службе Академии Наук Беларуси.

"Состоялась церемония подписания соглашения о создании Белорусско-китайского научно-практического центра вычислительной семантики, искусственных интеллектуальных систем и смарт-технологий "У Син", - говорится в сообщении.

Ожидается, что данный центр будет работать в структуре ГНУ "Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси". Партнером с китайской стороны выступает ООО "Гуанчжоуская образовательная и научно-техническая компания "У Син". Документ подписали директор ГНУ "Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси" Валерий Гончаров и заместитель генерального директора ООО “Гуанчжоуская образовательная и научно-техническая компания "У Син»” (КНР) г-жа Хуан Ицю. 

"Совместный Белорусско-китайского научно-практический центр будет создаваться в рамках инициативы "Один пояс – один путь". Его цель - активизация  развития отечественного китаеведения на основе последних  достижений науки  в  сфере информационных технологий, формирование в Республике Беларусь высокопрофессиональной китаеведческой среды", - отметили в НАН Беларуси.

Планируется, что в составе Центра будут функционировать отделы китаеведения, вычислительной семантики и искусственных интеллектуальных систем и смарт-технологий. Среди задач новой организации - содействие учреждениям образования Республики Беларусь в преподавании китайского языка и китаеведческих дисциплин. Кроме того, он будет заниматься просвещением в области китайской материальной и духовной культуры, а также пропагандированием белорусской культуры в китаеязычной среде.

Среди задач Центра также организация и проведение научных исследований в различных областях китаеведения; оказание помощи в координации китаеведческой деятельности в Беларуси и экспертиза белорусско-китайских инновационных проектов, относящихся к компетенции Центра. Он также будет заниматься проведением научных исследований по актуальным и значимым проблемам в области вычислительной семантики, искусственных интеллектуальных систем и смарт-технологий.

"На базе совместного Белорусско-китайского научно-практического центра будут не только проводиться исследования и разработки в области правового обеспечения научно-технического сотрудничества, мониторинг научных исследований и разработок правовой и инновационной направленности, выполняемых организациями НАН Беларуси и провинции Гуандун КНР, но и вырабатываться предложения по их внедрению в реальный сектор экономики двух стран", - заверили в пресс-службе НАН РБ.

Новая научная организация будет обеспечивать полноправное участия белорусского научного сообщества в мероприятиях по научному и научно-техническому обеспечению реализации китайской инициативы "Один пояс – один путь", содействовать расширению политических, экономических, научных, образовательных и культурных связей Беларуси с Китаем.

"У Син" (букв. "пять стихий") в китайской традиционной народной духовной культуре обозначает пять первоэлементов мира (дерево, огонь, земля, металл и вода).

 
 
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В НАН будет создан Белорусско-китайского центр "У Син", сообщили в пресс-службе Академии Наук Беларуси. "Состоялась церемония подписания соглашения о создании...
 
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