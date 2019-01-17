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Макей: Иногда нужно быть жёстким до предела, а иногда – проявить готовность к компромиссу
Новости Беларуси. За четверть века независимости Беларусь прошла большой путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы громко заявили о себе на международной арене, к нам прислушиваются на интеграционных площадках и заслуга дипломатов в этом немалая.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
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Новости Беларуси. За четверть века независимости Беларусь прошла большой путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы громко заявили о себе на...
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