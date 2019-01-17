ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент ответил на упреки в том, что Беларусь заправляет украинские танки

18.01.2019 21:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. От необоснованных претензий Беларуси отбиваться не впервые. Взять хотя бы ситуацию в соседней Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ответил на упреки в том, что Беларусь заправляет украинские танки

Помочь стремимся всеми силами: площадку для переговоров предоставили, как своих приняли больше 150 тысяч беженцев и переселенцев. Но теперь – очередные упреки, мол, через нас идет санкционка. Но цифры – это то, с чем не поспоришь.

Президент о попытке столкнуть белорусов с россиянами: «Неужели кое-кому в России Украины не хватает?»

Компетентные органы работают добросовестно. В 2018 белорусские таможенники пресекли почти 1300 пыток провоза запрещенных товаров. В 19 случаях заведены уголовные дела. В феврале 2018 года могилевские специалисты не допустили ввоз в Россию 40 тонн польских фруктов.

Президент ответил на упреки в том, что Беларусь заправляет украинские танки

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки (украинские. - прим.) дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал), там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок – бензинов и дизельного топлива – в Украину. Так как же так?

Мы воюем с Украиной или Россия?

И кто заправляет эти танки? А наши объемы снижаются. Нас просто выталкивают с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Точно так по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция. А нас начинают в этом упрекать.

Президент ответил на упреки в том, что Беларусь заправляет украинские танки

Или вот с Украины идут санкционные товары. Ну давайте разберемся, посмотрим, если идут – кто там поставляет. Во-первых, это мизер, во-вторых, смыкание украинских и российских поставщиков при покровительстве таможни и других служб Российской Федерации. Белорусами и не пахнет там. Если белорусы и нужны, то какую-то частную структуру могут подтянуть к этому, чтобы подсказали, как лучше проехать по Беларуси.

Вообще, Украина в прямом смысле «горячая» тема для дипломатов. Пожар разгорелся в общем доме. По логике, и тушить нужно усилиями совместными, и вроде в Европе все понимают. Вот только пока мы стремимся огонь загасить, кто-то предпочитает «греть» руки.

Александр Лукашенко: «Все хотят погреть руки на Украине»


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. От необоснованных претензий Беларуси отбиваться не впервые. Взять хотя бы ситуацию в соседней Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент о попытке столкнуть белорусов с россиянами: «Неужели кое-кому в России Украины не хватает?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика