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У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев

18.01.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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У самой знаменитой собаки на планете – померанского шпица Джиффа Пома из США – количество подписчиков в Инстаграме приближается к девяти миллионам. Конечно, до этого рекорда нашему Лео еще очень далеко: на аккаунт лабрадора, который ведет его хозяйка – брестчанка Татьяна Морозова, подписано почти 10 тысяч человек. Гонка за цифрами, признается девушка, не самое главное в этой истории.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев

Леонардо – полноправный член семьи, а его страничка в Инстаграме – аналог семейного альбома, который вдруг оказался необычайно интересен совершенно посторонним людям. Сегодня у очаровашки Лео поклонники по всему миру, ежедневно ему пишут друзья из России, Японии, Австралии, Америки… 

Zarya.by тоже захотела подружиться с харизматичной звездой Инстаграма и заглянула к нему в гости. 

«Хозяин» встретил нас очень радушно: обнюхал, радостно залаял и тут же подставил морду: дескать, тискайте. Удержаться, чтобы не обнять такого плюшевого здоровяка, действительно нереально. В жизни, кстати, Леонардо оказался гораздо крупнее, чем на снимках, выложенных в интернете. 

– Как это часто бывает, он набрал вес после кастрации и сейчас весит уже 48 килограммов, – рассказывает хозяйка. – При этом я бы не сказала, что он толстый, скорее, накаченный. Наш Лео очень сильный, как настоящий лев: зимой, например, катает нас на огромных санях наподобие финских. 

Шестилетний Леонардо – абсолютный чемпион мира, собравший все возможные собачьи награды. Полка с его медалями и кубками занимает самое видное место в коридоре. Свою первую медаль он завоевал еще в три месяца, а последний самый высокий и значимый титул интерчемпиона – в 2016 году. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев

– Обо всех наградах я вам просто не успею рассказать, – собеседница показывает толстую папку с сертификатами и дипломами. Здесь же хранятся и родословные документы: Леонардо – выходец из питомника лабрадоров Coco Bongo, который принадлежит отцу Татьяны. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев

История появления Лео на свет интересная, но грустная. Его мама – лабрадор по кличке Ума – начала рожать 22 июня в 4 утра. В тот день стояла невероятная жара, и сердце собаки, которая, как, оказалось, была беременна четырнадцатью щенками, просто не выдержало. Семеро братьев и сестер Лео тоже не выжили.

– В память о своей умершей собаке мои родители решили оставить себе двух ее дочек – черную и палевую, ну а мне захотелось взять светленького мальчика, который был очень похожим на свою маму, – рассказывает Татьяна. 

Беседу прерывает радостный лай Лео. Так он приветствует свою главную кормилицу – бабушку Тани, которая любит угостить песика чем-нибудь вкусненьким. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев

– Лео был почти последним – самый маленький, паскудный, – тут же подхватывает разговор Татьяна Николаевна. – У него не двигались лапки, фактически он помирал. Но нам все-таки удалось его выходить, как и других щенков. Сразу после рождения мы стали искать кормящих собак. Лео, например, выкормила самка миттельшнауцера.

Когда щенки родились, по племенной книге выпала «Л»: это значит, что весь помет нужно было назвать на эту букву. Сестер Лео зовут Лола и Лаки, а полный вариант его имени – Leonardo King Of Coco Bongo. Королевское имя, смеются хозяева, отлично подчеркивает характер лабрадора. С первой минуты знакомства понимаешь, он – пуп земли: когда хозяйка отвлекается на гостей, Леонардо, требуя внимания, тоскливо скулит, лежа на своем «троне». Огромное кресло в центре гостиной – сугубо его место. Лео не может смириться даже со случайно оставленным на нем пультом: в последний раз просто его погрыз. 

– Но это чуть ли не единичный случай, когда наш Лео напакостил, – говорит Татьяна Николаевна. – Даже когда был щенком, ни разу ничего не грыз. Он воспитанный и дисциплинированный, хотя и любит иногда утащить что-нибудь со стола. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев

Как раз в этот момент хозяйка зовет пить кофе. Услышав приглашение, собака тут как тут оказывается на кухне. Увидев наше удивление, бабушка объясняет:

– Лео знает примерно 150 слов, реагирует на них. А когда слышит даже не запах, а просто разговор о еде, мгновенно оказывается у стола.

Как и все лабрадоры, Лео любит поесть. И, конечно, без конца попрошайничает, попав на кухню. Но достаточно только одной команды – «Место!», и он послушно бредет к своей просторной клетке с выделенным ему угощением. Любимые лакомства Лео – сырые морковка, свекла и яблоки. 

– А за сыр он вообще родину продаст! – смеется Татьяна. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев

Кстати, именно пристрастие Лео к еде и помогло ему стать таким популярным в Инстаграме – за каждую фотосессию лабрадор получает, как правило, вознаграждение в виде любимых баранок. Вот почему он так любит сниматься и, завидев у нас фотоаппарат, начинает в нетерпении переминаться с лапы на лапу.

Аккаунт своего питомца в Инстаграме Татьяна Морозова завела пять лет назад после первого дня рождения Лео. 

– На год ему надарили целую гору подарков, и я просто захотела снять его с ними. А потом, увидев в Фэйсбуке фотографии знаменитого шпица Бу, подумала: а почему бы и нам не попробовать? Выложила снимок в Инстаграм и – понеслось: лайки, комментарии, подписки. Поначалу я недоумевала, как люди могут подписываться на собаку и писать ей при этом сообщения, как человеку? Но со временем поняла: для многих Лео – просто-напросто спасение от одиночества. Я ведь всем стараюсь отвечать и делаю это только от его лица.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев

Сегодня у Леонардо много друзей по всему миру, которые просто заваливают его подарками, особенно на Новый год. Причем посылки с игрушками и косточками приходят даже из далекой Японии.

– У одного японца был лабрадор по кличке Леон – просто копия нашей собаки. Пес умер, а хозяин нашел утешение в общении с Лео, – рассказывает Татьяна. – Также благодаря собаке у нас появился большой друг в Санкт-Петербурге – Галина Пищулина. Уже в третий раз она присылает нам новогодние подарки – не только для Лео, но и для всей нашей семьи. Мы с ней очень подружились и в скором времени ждем ее в гости! 

Среди друзей Леонардо – популярный рэпер Tony Tonite и диктор российского «Первого канала» Михаил Верещагин, он подарил собаке фирменную форму канала. А юная звездочка «Вечернего Урганта» Слава Гуськов (снимается в рубрике «Взгляд снизу») комментирует чуть ли не каждый пост Лео и недавно прислал ему в подарок сделанную на 3D принтере фигурку лабрадора. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев
 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев

– У него в друзьях есть даже Вячеслав Зайцев! – не без гордости говорит о питомце Татьяна Николаевна. – Два года назад знаменитый художник-модельер приезжал подлечиться в санаторий «Надзея» и все десять дней своего пребывания здесь ездил к нам на обед. Зайцев просто обожает Лео и одно время очень хотел взять к себе от него щенка. Тогда наш пес не был еще кастрирован, и очень много москвичей приезжало к нам за питомцами. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев

Леонардо, к слову, – многодетный отец. Его щенки – а их более ста – живут чуть ли не по всему миру. Папа Лео внимательно следит за судьбой многих из них, «выкладывая» у себя на страничке их фотографии. 

Также в аккаунте часто появляются снимки реальных, а не виртуальных друзей Леонардо, с которыми он встречается на выгуле. Верная компания, душой которой он является, – это хаски Фаби, лабрадоры Чейла и Макс, гончая Буся, шпиц Мемфис и такса Арчи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев

– Как думаете, ваша собака подозревает, что так популярна? – спрашиваем мы Татьяну, когда главный герой встречи, изрядно устав от потока вопросов и щелканья камеры, решает немного вздремнуть. 

– Думаю, да, потому что ему без конца шлют подарки, – обнимая питомца, говорит Татьяна. – А может, он просто думает, что это мы его так сильно любим и поэтому постоянно балуем разными вкусняшками и игрушками? 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев

Уж в чем в чем, а в любви этот пес недостатка не знает. Его любят, как члена семьи, поэтому хозяйке никогда и в голову не приходила идея монетизировать собачий аккаунт и начать зарабатывать на своем питомце, как это делают сегодня многие. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62681.php

У самого популярного пса брестского Инстаграма в друзьях даже Вячеслав Зайцев

 
Теги: знакомства
 
 
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У самой знаменитой собаки на планете – померанского шпица Джиффа Пома из США – количество подписчиков в Инстаграме приближается к девяти миллионам. Конечно, до...
 
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