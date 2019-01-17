В Беларуси изменится порядок оплаты труда бюджетников

Новости Беларуси. В Беларуси изменятся подход в оплате труда бюджетников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





18 января Президент подписал указ, в соответствии с которым с нового года в тарифной сетке вместо 27 разрядов будет 18. За основу расчётов возьмут базовую ставку, приближенную к размеру бюджета прожиточного минимума.





Оклад, стимулирующие выплаты, компенсации – всё это войдёт в структуру зарплаты. Новые подходы при её начислении не должны привести к снижению уровня доходов.