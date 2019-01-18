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Эпидемия, отравление или обычная простуда? Выясняем, почему более 100 учеников не пришли в школу в Гродно

18.01.2019 23:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более сотни детей не пришли на уроки в одну из гродненских школ. Это вызвало тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь причину отсутствия родители объяснили плохим самочувствием детей. Администрация школы сразу предприняла меры – учеников на дому навестили медработники. Так что это, эпидемия или банальный сезон простуд?

Эпидемия, отравление или обычная простуда? Выясняем, почему более 100 учеников не пришли в школу в Гродно

Галина Буро, СТВ:
Информация о том, что в одной из школ отсутствует больше сотни детей, по Гродно разнеслась с молниеносной скоростью. Родители активно обсуждают эту новость в социальных сетях, и уже к обеду сообщения обрастают самыми невероятными предположениями. Кто-то из родителей советует и вовсе отказаться на время от школы. Резонанс получается настолько широким, что без официальных комментариев уже не обойтись.

Эпидемия, отравление или обычная простуда? Выясняем, почему более 100 учеников не пришли в школу в Гродно

Речь идёт о школе в спальном микрорайоне города. Здание достаточно компактное, здесь всего учится около 600 детей, а на занятия, по официальной информации, не явились 123, то есть практически пятая часть. Учителя связывались с семьями, те говорят о плохом самочувствии детей. А в это время в школе и в отделе образования разрывались телефоны от обеспокоенной общественности.

Эпидемия, отравление или обычная простуда? Выясняем, почему более 100 учеников не пришли в школу в Гродно

Житель Гродно:
Печально то, что так. И то, что, наверное, укрывается какая-то часть информации. Потому что где-то пишут, что всё хорошо, количество людей достаточно много, все ходят, всё хорошо. У дочки в классе присутствовало из 26, вот сегодня было только 7 человек. В каком состоянии дети я точно не скажу. Вирус – это такая сложная проблема.
-Но вы не боитесь водить в школу ребёнка, я так понимаю?
-Нет, это всё зависит от иммунитета, от организма зависит.

Эпидемия, отравление или обычная простуда? Выясняем, почему более 100 учеников не пришли в школу в Гродно

Выяснилось, что не все отсутствующие ученики ушли на больничный лист, некоторые родители сами решили не отпускать детей в школу.

Эпидемия, отравление или обычная простуда? Выясняем, почему более 100 учеников не пришли в школу в Гродно

Андрей Семанчик, начальник отдела образования Гродненского горисполкома:
Школа нас проинформировала о том, что у них идёт подъём заболеваемости. И сразу же были предприняты определённого вида все мероприятия, приглашены и санитарные службы. Ребята находятся дома, они остаются по желанию законных представителей, родителей, которые, возможно, где-то перестраховываются на данном этапе. Но с понедельника здесь нет никаких опасений, ребята приступят к обучению, здесь идёт обычный образовательный процесс.

Ситуация не осталась без внимания медиков. Всех отсутствующих учеников на дому посетили врачи, в госпитализации никто не нуждался. Школу обследовали и специалисты санстанции. Отравление и прочие опасения родителей не подтвердились. Основная причина недомогания детей – сезонная вирусная инфекция.

Эпидемия, отравление или обычная простуда? Выясняем, почему более 100 учеников не пришли в школу в Гродно

Ирина Луканская, главный врач детской поликлиники №1 Гродно:
Особенностью подъёма этого заболевания вирусной инфекции является то, что поражается не только слизистая органов дыхания, но и слизистая пищеварительного тракта. На сегодняшний день ситуация стабильна. Конечно, врачи активно обходят тех детей, которые болеют дома. И такие дети есть, но они есть во всех школах нашего города.
Хочу сказать, что изначально по этой школе было зарегистрировано в двух случаях подозрение на кишечную инфекцию, получен официальный результат центра гигиены и эпидемиологии. В одном случае результат отрицательный, во втором случае окончательный результат будет получен уже в понедельник.

Эпидемия, отравление или обычная простуда? Выясняем, почему более 100 учеников не пришли в школу в Гродно

Медики называют ситуацию сезонной вспышкой, которая характерна не только для всех школ и детских садов Беларуси, но и соседних стран, где есть даже случаи норовируса, его ещё называют «желудочный грипп». В Гродно же ни одного случая гриппа не зарегистрировано.

Галина Буро:
Врачи говорят, что именно в период оттепели шансы заболеть простудой возрастают. Сказываются холод и сырость. Сейчас как раз наблюдается подъём инфекционных заболеваний, но говорить об эпидемии явно преждевременно.
 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Более сотни детей не пришли на уроки в одну из гродненских школ. Это вызвало тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь причину...
 
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