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Эпидемия, отравление или обычная простуда? Выясняем, почему более 100 учеников не пришли в школу в Гродно
Новости Беларуси. Более сотни детей не пришли на уроки в одну из гродненских школ. Это вызвало тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведь причину отсутствия родители объяснили плохим самочувствием детей. Администрация школы сразу предприняла меры – учеников на дому навестили медработники. Так что это, эпидемия или банальный сезон простуд?
Галина Буро, СТВ:
Речь идёт о школе в спальном микрорайоне города. Здание достаточно компактное, здесь всего учится около 600 детей, а на занятия, по официальной информации, не явились 123, то есть практически пятая часть. Учителя связывались с семьями, те говорят о плохом самочувствии детей. А в это время в школе и в отделе образования разрывались телефоны от обеспокоенной общественности.
Житель Гродно:
Выяснилось, что не все отсутствующие ученики ушли на больничный лист, некоторые родители сами решили не отпускать детей в школу.
Андрей Семанчик, начальник отдела образования Гродненского горисполкома:
Ситуация не осталась без внимания медиков. Всех отсутствующих учеников на дому посетили врачи, в госпитализации никто не нуждался. Школу обследовали и специалисты санстанции. Отравление и прочие опасения родителей не подтвердились. Основная причина недомогания детей – сезонная вирусная инфекция.
Ирина Луканская, главный врач детской поликлиники №1 Гродно:
Медики называют ситуацию сезонной вспышкой, которая характерна не только для всех школ и детских садов Беларуси, но и соседних стран, где есть даже случаи норовируса, его ещё называют «желудочный грипп». В Гродно же ни одного случая гриппа не зарегистрировано.
Галина Буро:
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Эпидемия, отравление или обычная простуда? Выясняем, почему более 100 учеников не пришли в школу в Гродно
Новости Беларуси. Более сотни детей не пришли на уроки в одну из гродненских школ. Это вызвало тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь причину...
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