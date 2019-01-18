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«Это признание ваших заслуг». Конструктивная встреча Президента с главами МИД
Новости Беларуси. Традиции современной белорусской дипломатии обсудили 18 января во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю 100-летнего юбилея со дня образования службы здесь состоялась встреча Президента с руководителями Министерства иностранных дел разных лет.
Минск выступает за многовекторность внешней политики, инициирует укрепление «пояса добрососедства» и предлагает провести новый переговорный процесс «Хельсинки-2». А в лексике международной дипломатии появился белорусский термин «интеграция интеграций». Разговор получился достаточно открытым, а местами даже весьма неожиданным.
Именно с этой публикации в газете «Заря» и началась история дипломатической службы Беларуси. Дата выхода заметки – 22 января 1919 года.
Юлия Бешанова, СТВ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Сенько у руля МИДа стоял в середине 90-х. Соавтор знаковых интеграционных проектов в белорусско-российских отношениях, он и сегодня уверен – курс выбран правильно и отклоняться от него не имеет смысла.
Владимир Сенько, министр иностранных дел Беларуси (1994-1998 годы):
Спустя 25 лет вопросы интеграции, как никогда актуальны. 2018-й в белорусско-российских отношениях во многом стал показательным. Лидеры часто встречались, дискутировали, порой, искали ответы на острые вопросы.
Вероятно, поэтому большинство экспертов смотрят на результат жизни в Союзном государстве исключительно сквозь призму топливно-энергетических споров. Но проблема куда глубже. Все чаще наблюдаем попытки поссорить белорусов и россиян. Это куда страшнее, чем финансовые потери от компенсации налогового маневра.
Александр Лукашенко:
Но если тогда они у меня хотели найти какие-то деньги и забрать. Пусть найдут и заберут. Я абсолютно чист и честен перед вами. Настораживает то, что они пытаются нас уже столкнуть с русскими.
От союзных договоренностей в Минске никто не отказывается. На все претензии аргументировано отвечаем – давайте играть по одним правилам.
Для предприятий – равные условия, для бизнеса – минус торговые ограничения, ведь договаривались же. Одним словом, готовы и дальше строить союз, но на равных, партнёрских основаниях.
Александр Лукашенко:
Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен. Тоже сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы – большие, вы – малые, давайте делайте так, как у нас. Также было при вас, вы же помните. С этого всегда начиналось.
Некоторым не нравится курс, который выбрала для себя Беларусь, построенный на принципах справедливости. Нет сомнений и в том, как реагировать на подобные выпады – целенаправленно идти своим путем и защищать суверенитет. Карта мира, как большой дом: по-соседски дружить готовы со всеми, но вот жить предпочитаем в своей квартире.
Александр Лукашенко:
Тревожные сведения то и дело мелькают в пограничных сводках. Только за 2018 год пограничники выявили больше 1500 тысяч боеприпасов и 172 единицы оружия.
Половина из них – на белорусско-украинском участке. И этим при попустительстве и бездействии проблемы и последствия могут не ограничиться.
Александр Лукашенко:
В конце встречи, которая вышла за рамки протокольной и продлилась больше трех часов, Президенту вручили памятную медаль к 100-летию дипслужбы и сделали общее фото.
Несмотря на разницу во взглядах, позициях, сегодняшних гостей Дворца Независимости объединила одна общая черта – все они едины в оценке белорусского суверенитета.
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Новости Беларуси. Традиции современной белорусской дипломатии обсудили 18 января во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю...
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