Торжественный вечер, посвященный 100-летию образования финансовой системы Беларуси, прошел в областном драматическом театре

Тепло поздравил работников этой профессии с вековым юбилеем заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко. Он подчеркнул, что за последние десятилетия при умелом, грамотном и профессиональном финансовом сопровождении реализован ряд важнейших для региона проектов. Это, прежде всего, реконструкция старого моста через Неман в областном центре, завершение строительства объездной дороги вокруг исторического центра Гродно и еще многие другие. Только эти два объекта позволили ежегодно экономить несколько миллионов литров топлива, улучшилась экологическая обстановка. Хорошее финансовое сопровождение и реконструкции 133 километров автомагистрали М-6 Минск-Гродно на территории нашей области. Модернизация ОАО «Мостовдрев» позволила экспортировать более 80% ее продукции. Начинается финансирование проекта, как реконструкция неработающего одноколейного моста под автомобильный, строительство онкодиспансера, на который из областного бюджета в этом году будет выделено свыше 5 миллионов рублей. Скоро откроется самая крупная на Гродненщине школа в микрорайоне Ольшанка на 44 класса. Владимир Дешко особенно подчеркнул труд руководителей финансового управления облисполкома, которые внесли значительный вклад в осуществление финансовой политики при реализации этих проектов.





Владимир Дешко вручил ряду работников финансовых служб региона Почетные грамоты областного исполнительного комитета, благодарственные письма от председателя облисполкома.





За многолетний добросовестный труд в финансовых органах, активное участие в реализации бюджетно-финансовой и налоговой политики, а также в связи со 100-летием финансовой системы большая группа работников финансовых служб Гродненщины награждена Почетными грамотами и Благодарственными письмами Министерства финансов и ценными подарками, которые вручил заместитель министра Андрей Белковец. Также он вручил нагрудный знак Министерства финансов «Выдатнік фінансавай сістэмы” начальнику финансового отдела Островецкого райисполкома Янине Киреевой.











Почетные грамоты, Благодарственные письма областного Совета депутатов вручил финансовым работникам заместитель председателя областного Совета депутатов Юрий Алексей.











Почетные грамоты областного комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений вручены финансистам – членам профсоюзных комитетов.

В заключение торжественного вечера состоялся концерт.











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