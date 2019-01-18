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Торжественный вечер, посвященный 100-летию образования финансовой системы Беларуси, прошел в областном драматическом театре

18.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Финансовая система – одна из самых  сложных отраслей экономики. Эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения экономического роста и социального благосостояния  - было, и остается главной задачей финансистов Гродненщины. К работникам финансовой системы предъявляются повышенные профессиональные и нравственные требования, и это закономерно. Ведь от их выверенных решений, грамотного планирования и взвешенного подхода зависит как функционирование каждой отрасли, так и развитие всей страны в целом.  На  торжественном вечере к 100-летию со дня образования финансовой системы Беларуси присутствовали  лучшие финансовые работники  города и области. 

Тепло поздравил работников этой профессии с вековым юбилеем заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко. Он подчеркнул, что за последние десятилетия при умелом, грамотном и профессиональном финансовом сопровождении реализован ряд важнейших для региона проектов. Это, прежде всего, реконструкция старого моста через Неман в областном центре, завершение строительства объездной дороги вокруг исторического центра Гродно и еще многие другие.  Только эти два объекта позволили ежегодно экономить несколько миллионов литров топлива, улучшилась экологическая обстановка. Хорошее финансовое сопровождение и реконструкции 133 километров автомагистрали М-6 Минск-Гродно на территории нашей области. Модернизация ОАО «Мостовдрев» позволила экспортировать более 80% ее продукции. Начинается финансирование проекта, как реконструкция неработающего одноколейного моста под автомобильный, строительство  онкодиспансера, на который из областного бюджета в этом году  будет  выделено свыше 5 миллионов рублей. Скоро  откроется самая крупная на Гродненщине школа в  микрорайоне Ольшанка на 44 класса. Владимир Дешко особенно  подчеркнул труд руководителей финансового управления облисполкома, которые внесли значительный вклад в осуществление финансовой политики при реализации этих проектов. 

Торжественный вечер, посвященный 100-летию образования финансовой системы Беларуси, прошел в областном драматическом театре


Владимир Дешко вручил ряду  работников финансовых служб региона Почетные грамоты областного исполнительного комитета, благодарственные письма от председателя облисполкома. 

Торжественный вечер, посвященный 100-летию образования финансовой системы Беларуси, прошел в областном драматическом театре


За многолетний добросовестный труд в финансовых органах, активное участие в реализации бюджетно-финансовой и налоговой политики, а также в связи со 100-летием финансовой системы большая группа работников финансовых служб Гродненщины награждена Почетными грамотами  и Благодарственными письмами Министерства финансов и ценными подарками, которые вручил заместитель министра Андрей Белковец. Также он вручил нагрудный знак Министерства финансов  «Выдатнік фінансавай сістэмы”  начальнику финансового отдела Островецкого райисполкома Янине Киреевой. 

Торжественный вечер, посвященный 100-летию образования финансовой системы Беларуси, прошел в областном драматическом театре
Торжественный вечер, посвященный 100-летию образования финансовой системы Беларуси, прошел в областном драматическом театре
Торжественный вечер, посвященный 100-летию образования финансовой системы Беларуси, прошел в областном драматическом театре
Торжественный вечер, посвященный 100-летию образования финансовой системы Беларуси, прошел в областном драматическом театре


Почетные грамоты,  Благодарственные письма областного Совета депутатов вручил финансовым работникам заместитель председателя областного Совета депутатов Юрий Алексей. 

Торжественный вечер, посвященный 100-летию образования финансовой системы Беларуси, прошел в областном драматическом театре
Торжественный вечер, посвященный 100-летию образования финансовой системы Беларуси, прошел в областном драматическом театре

Торжественный вечер, посвященный 100-летию образования финансовой системы Беларуси, прошел в областном драматическом театре


Почетные грамоты областного комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений вручены финансистам – членам профсоюзных комитетов. 

В заключение торжественного вечера состоялся концерт. 

Торжественный вечер, посвященный 100-летию образования финансовой системы Беларуси, прошел в областном драматическом театре
Торжественный вечер, посвященный 100-летию образования финансовой системы Беларуси, прошел в областном драматическом театре

Торжественный вечер, посвященный 100-летию образования финансовой системы Беларуси, прошел в областном драматическом театре


 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Финансовая система – одна из самых сложных отраслей экономики. Эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения экономического роста и социального...
 
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