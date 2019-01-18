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Порядок оплаты труда бюджетников изменят с 2020 года: Президент подписал Указ
Документом с 1 января 2020 года устанавливается равномерная дифференциация
Для этого вместо тарифной ставки 1-го разряда будет применяться базовая ставка.
Указом предусмотрена унификация структуры зарплаты работников бюджетной сферы.
В соответствии с документом, при введении новых условий оплаты труда не допускается снижение сложившегося уровня заработной платы работников бюджетных организаций.
Глава государства также подписал Декрет № 1, который корректирует Декрет от 26 июля 1999 года № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» с учетом предусмотренных в Указе изменений в структуре заработной платы работников бюджетных организаций.
Как уточнила корреспонденту
Представитель Минтруда отметила, что также изменится величина, используемая при исчислении окладов работников бюджетных организаций.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 января подписал Указ 27 Об оплате труда работников бюджетных организаций .
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