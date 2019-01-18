Порядок оплаты труда бюджетников изменят с 2020 года: Президент подписал Указ

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Документом с 1 января 2020 года устанавливается равномерная дифференциация тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы за счет введения 18-разрядной тарифной сетки (вместо 27-разрядной) с разницей между коэффициентами не менее 6%. Увеличивается удельный вес тарифной (постоянной) части в составе заработной платы работников бюджетной сферы.

Для этого вместо тарифной ставки 1-го разряда будет применяться базовая ставка.

Указом предусмотрена унификация структуры зарплаты работников бюджетной сферы.

В соответствии с документом, при введении новых условий оплаты труда не допускается снижение сложившегося уровня заработной платы работников бюджетных организаций.

Глава государства также подписал Декрет № 1, который корректирует Декрет от 26 июля 1999 года № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» с учетом предусмотренных в Указе изменений в структуре заработной платы работников бюджетных организаций.

Как уточнила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Ольга Штин, Указ №27 определяет основные подходы по комплексному изменению системы оплаты труда работников бюджетных организаций.

Представитель Минтруда отметила, что также изменится величина, используемая при исчислении окладов работников бюджетных организаций.