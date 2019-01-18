Премьеры ЕАЭС 1 февраля должны договориться о тарифах на транспорт газа

Премьеры ЕАЭС 1 февраля на встрече Евразийского межправительственного совета должны будут выработать единый подход к определению тарифообразования на транспортировку газа в рамках Евразийского экономического союза, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Саммит премьеров ЕАЭС пройдет в Алма-Ате.

"Мы обсуждали самую основную проблему, которая у нас осталась, - как будет определяться цена на транзит газа. Существуют разные подходы, и сейчас нам необходимо найти консенсус", - отметил Т.Саркисян.

"В частности, один из подходов заключается в том, что цена на транзит должна быть общей для всех стран. Она не должна быть выше тех цен, которые применяются в Российской Федерации. Второй подход заключается в том, что мы выводим на наднациональный уровень методику определения стоимости цены на транзит. Третья позиция заключается в том, что у национальных правительств существуют, в соответствии с договором о ЕАЭС, полномочия определять стоимость транзита внутри своей страны. Транзит же между странами определяется международными соглашениями", - рассказал он.

"Исходя из того, что существуют различные подходы, нам необходимо выработать консенсусный подход. Этот вопрос будет обсуждаться на уровне премьер-министров 1 февраля", - сказал глава коллегии ЕЭК по итогам заседания совета ЕЭК в пятницу.

Участники ЕАЭС (сейчас это Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия) договорились о создании к 2025 году общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа.