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В Колумбии возложили ответственность за теракт в Боготе на Армию национального освобождения

18.01.2019 21:47 — Разное | Интерфакс  
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Власти Колумбии возложили ответственность за взрыв в Боготе на леворадикальную организацию Армия национального освобождения (АНО), сообщает в пятницу Associated Press.

По словам генпрокурора Колумбии Нестора Умберто Мартинеса, мужчина по имени Хосе Альдемар Рохас, которого обвиняют в совершении теракта, продолжительное время был членом АНО. Генпрокурор рассказал, что Х.А.Рохас в свое время потерял руку, когда работал со взрывчаткой, будучи повстанцем в одном из подразделений АНО на границе с Венесуэлой.

"Вся Колумбия готова бороться с помощью конституции и законов с теми, кто хочет подорвать нашу национальную безопасность", - заявил генпрокурор.

Как сообщалось, более 20 человек стали жертвами взрыва в полицейской академии в Боготе, еще 68 пострадали. Теракт стал самым кровавым в Колумбии с 2003 года, когда группировка Революционные вооруженные силы Колумбии - Армия народа (FARC), совершили взрыв в бизнес-клубе в Боготе, убив 36 человек.

В министерстве обороны Колумбии, заявили, что произошедшее расследуется как "акт терроризма".

Среди жертв взрыва - гражданин Панамы и гражданка Эквадора.

В связи с чрезвычайным происшествием в стране с пятницы объявлен трехдневный траур.

Генеральный прокурор Колумбии заявил, что взрыв совершил 56-летний Хосе Альдемар Рохас, управлявший пикапом Nissan 1993 года, начиненным 80 кг пентолита.

 
 
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Власти Колумбии возложили ответственность за взрыв в Боготе на леворадикальную организацию Армия национального освобождения (АНО), сообщает в пятницу Associated Press.
 
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