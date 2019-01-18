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28 человек стали лауреатами премии «Человек года Минщины – 2018»
Новости Беларуси. Честь области и достояние Республики. Рекордное количество человек стали лауреатами премии «Человек года Минщины – 2018». А именно 28, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Церемония награждения прошла в молодечненском Дворце культуры, приурочили ее и к столетию со дня образования БССР. Почетные грамоты и ленты вручил председатель Минского облисполкома – Анатолий Исаченко.
Все они внесли большой личный вклад в реализацию идей, которые дали значительный экономический эффект, улучшили организацию работы и обслуживание населения. А также освоили технологии по производству новых видов продукции, имеющих важное народно-хозяйственное значение.
Александр Москалевич, тракторист-машинист ОАО «Полочаны» Молодечненского района:
Леонид Куришко, начальник цеха объектов благоустройства Жодинского ГУП «Объединение жилищно-коммунального хозяйства»:
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Новости Беларуси. Честь области и достояние Республики. Рекордное количество человек стали лауреатами премии «Человек года Минщины – 2018». А именно 28, сообщили в...
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