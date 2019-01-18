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На пожаре в Молодечненском районе погибла 73-летняя женщина
Новости Беларуси. На пожаре в агрогородке Березинское погибла пенсионерка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сообщение о возгорании в квартире жилого дома поступило в службу МЧС утром 18 января.
Спасатели обнаружили тело 73-летней хозяйки. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Известно, что женщина жила одна, злоупотребляла спиртными напитками и курила.
Поэтому основная версия произошедшего – неосторожное обращение с огнем при курении.
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Новости Беларуси. На пожаре в агрогородке Березинское погибла пенсионерка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сообщение о возгорании в квартире жилого дома...
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