ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На пожаре в Молодечненском районе погибла 73-летняя женщина

18.01.2019 23:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. На пожаре в агрогородке Березинское погибла пенсионерка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сообщение о возгорании в квартире жилого дома поступило в службу МЧС утром 18 января.

На пожаре в Молодечненском районе погибла 73-летняя женщина

Спасатели обнаружили тело 73-летней хозяйки. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Известно, что женщина жила одна, злоупотребляла спиртными напитками и курила.

На пожаре в Молодечненском районе погибла 73-летняя женщина

Поэтому основная версия произошедшего – неосторожное обращение с огнем при курении.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На пожаре в агрогородке Березинское погибла пенсионерка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сообщение о возгорании в квартире жилого дома...
 
Новости дня
Новости разные
 
Где в Минске можно покататься на коньках, лыжах и санках?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика