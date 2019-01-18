|
Экскурсия для работников МИДа прошла во Дворце Независимости
Новости Беларуси. В честь 100-летия дипломатической службы Беларуси в Большом театре оперы и балета прошел торжественный вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравить с юбилеем цвет белорусской дипломатии собрались представители политического истеблишмента, послы иностранных государств и известные артисты.
Еще одним подарком для сотрудников внешнеполитического ведомства стала экскурсия по Дворцу Независимости. Для дипломатов, которые непосредственно участвуют в подготовке международных встреч и переговоров, посетить здание, где принимаются самые важные для страны решения и проходят знаковые международные события – интерес особый.
Гостям показали Зал торжественных церемоний, где состоялась инаугурация Президента. Под этими 18-метровыми сводами чествуют лучших выпускников и олимпийцев. Конечно же, не обошли вниманием знаменитый Зеленый зал, в котором проходили, уже ставшие хрестоматийными, переговоры лидеров стран «Нормандской четверки».
Дворец Независимости, отмечают визитеры, еще и наглядная демонстрация впечатляющих возможностей белорусских предприятий. Все интерьеры создавали наши мастера.
Александра Гридюшко, советник Главного кадрового управления МИД Беларуси:
Андрей Шупляк, заместитель начальника управления информации МИД Беларуси:
Экскурсии по Дворцу Независимости уже стали хорошей традицией. Статусное государственное здание посещают гости со всей страны: заслуженные люди, ученые, военные, музыканты, спортсмены, школьники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В честь 100-летия дипломатической службы Беларуси в Большом театре оперы и балета прошел торжественный вечер, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)