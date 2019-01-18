Скульптуры из снега, праздник МЧС и две тонны шоколада. Куда сходить в Гомеле в выходные

В выходные в Гомеле ожидается столько событий, что не знаешь, куда бежать. Большинство ивентов будет проходить на свежем воздухе. К счастью, если верить прогнозу, погода не должна подкачать.

День снега





Наконец-то в Гомеле состоится День снега тогда, когда самого снега будет навалом. Организаторы обещают снежные забавы, игры, развлечения и, самое главное — конкурс снежных фигур!

Где: зона отдыха «Пруды»

Когда: 19 января в 12.00.

Почем: бесплатно

День спасателя





Если выбраться из дома на час раньше, то можно успеть на другой праздник — День спасателя. Всех жителей и гостей города приглашают на мероприятия, посвященные 20-летию МЧС Республики Беларусь. Пришедшие смогут увидеть пожарную аварийно-спасательную технику, показательные выступления спасателей-пожарных, выступление фольклорных коллективов, попробовать солдатскую кашу, поучаствовать в увлекательных играх, покататься на санях и на снегоходе. Для детей будут организованы игровые площадки с конкурсами, викторинами, караоке и вручением памятных сувениров.

Где: на площадке возле озера напротив Ледового дворца в 18-м микрорайоне.

Когда: 19 января в 11.00

Почем: бесплатно

Шоколаднаяя выставка

Все, кто придут в эти выходные во дворец Румянцевых и Паскевичей окажутся в диковинной стране, которую населяют шоколадные панды и пингвины, фламинго и белочки, где все — овощи и фрукты, обувь и одежда, кухонная утварь и множество забавных мелочей — сделано из шоколада.

Где: центральная часть дворца Румянцевых и Паскевичей.

Когда: суббота, воскресенье с 10.00 — 18.00.

Почем: взрослый билет — 8 руб., детский — 5.

Лыжня





Традиционно будет проходить два старта: VIP-гонка на 500 метров и соревнования среди любителей с общим стартом — один километр для женщин и два километра для мужчин.

Состязания проводятся в пяти возрастных группах: до 40 лет, от 40 до 50 лет, от 50 до 60 лет, от 60 до 70 лет, от 70 лет и старше.

В мероприятии примут участие работники облисполкома и Гомельского горисполкома, администраций районов Гомеля, райисполкомов, КГК Гомельской области, прокуратуры Гомельской области, областного суда, УВД облисполкома, областного управления МЧС, областного объединения профсоюзов. Также в соревнованиях может поучаствовать и любой желающий. Регистрационный номер можно было получить с 14 по 18 января в здании управления спорта и туризма облисполкома по улице Советской, 28 — в областном учебно-методическом центре физического воспитания населения, и на старте в день мероприятия до 10.00.

С собой стоит захватить именную заявку с допуском (разрешением) медицинского учреждения или врача.

Где: в заречной зоне реки Сож.

Когда: Регистрация участников — до 10.00. Начало гонки — в 11.00.

Почем: бесплатно

Крещенские купания и не только





По традиции основные крещенские мероприятия развернутся на набережной реки Сож: крестный ход и водоосвящение планируются в районе Киевского спуска. Начало в 10.30.

Окунуться можно в пляжной зоне слева от пешеходного моста через реку Сож. Оборудованы купели будут на Новобелицком пляже, на водоеме в районе улицы Озерной, на спасательной станции «Западная» (урочище Шведская Горка).

Места для омовения будут оборудованы и в приходах. В храме святого Архангела Михаила (пр. Речицкий, 34) можно будет омыться 18 января с 10.00 до 22.00 и 19 января с 8.00 до 22.00. На озере, возле которого расположен храм Святого великомученика Георгия Победоносца (1-й пер. Крупской, 8а), вырубят купель, в которой можно будет омыться 19 января после утренней литургии.