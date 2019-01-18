19 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Православный мир - Крещение Господне (Святое Богоявление).

Беларусь - День спасателя.

ПРИМЕТЫ:

Если крещенские морозы сильнее рождественских, то год будет урожайным. Снег хлопьями - к урожаю, ясный день - к неурожаю. Коли метель, то и мести ей через три месяца.

РОДИЛИСЬ:

570 МУХАММЕД, мусульманский пророк, основатель ислама.

1736 Джеймс УАТТ, шотландский изобретатель, создавший паровой двигатель. Он также ввёл в обиход единицу мощности - лошадиную силу.

1809 Эдгар Аллан ПО (РОЕ), американский писатель, родоначальник детективной литературы. Родился в семье актёров, рано осиротел. Писатель скончался, по версии врача, от бешенства. Возможно, его укусила больная кошка - известно, что По был неравнодушен к этим животным.

1839 Поль СЕЗАНН, французский художник-импрессионист. Он любил громкие фразы вроде «Я завоюю Париж яблоком!» (Сезанн был автором около 200 натюрмортов). Очень расстроил его роман Эмиля ЗОЛЯ «Творчество». В главном герое книги, художнике-неудачнике, он узнал себя. Этого оказалось достаточно, чтобы дружба длиною в жизнь (Золя и Сезанн дружили с детства) прервалась. Навсегда.

1943 Дженис ДЖОПЛИН, американская певица. Умерла в 1970 году.

1949 Роберт ПАЛМЕР, английский певец и композитор. Умер в 2003 году.

1965 Сергей Николаевич ЧВАНОВ, участник дуэта «Новые русские бабки» (Матрёна). Женат. Любит пельмени, водку, футбол, автомобили «Субару» и актёра Джима Керри.

1972 Сергей Владимирович МИХАЛОК, основатель и лидер группы «Ляпис Трубецкой», в 2014 году распавшейся на два коллектива. Родился в Германии в семье военного. У него сын Павел от первого брака с певицей Алесей БЕРУЛАВА и сын Макар от актрисы Светланы ЗЕЛЕНКОВСКОЙ.

1974 Влад (Владислав Станиславович) СТАШЕВСКИЙ (ТВЕРДОХЛЕБОВ), российский певец. Родом из Молдовы. Учился в Суворовском училище. У него от двух браков двое сыновей.

1975 Виктор Андреевич ВАСИЛЬЕВ, российский актёр и телеведущий. Муж актрисы Анны СНАТКИНОЙ, у них дочь.

1983 Юстина КОВАЛЬЧИК, знаменитая польская лыжница.

1988 Алексей Владимирович ВОРОБЬЁВ, российский певец и актёр.

СОБЫТИЯ:

1825 Эзра ДЕГГЕТТ и его племянник Томас КЕНСЕТТ из Нью-Йорка запатентовали способ консервирования в жестяных банках (лосося, устриц и омаров).

1903 Было объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс». Сегодня это самое престижное и популярное соревнование в велоспорте.

1907 В журнале «Variety» появились первые в мире рецензии на кинофильмы. Первым фильмом, получившим одобрение критиков, стала 7-минутная комедия «Восхитительный медовый месяц».

1915 Парижанин Жорж КЛОД запатентовал неоновую рекламную вывеску.

1938 Фирма «Дженерал Моторз» первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

1967 Немец Кари ТАУХ написал самое короткое в истории завещание: «Всё - моей жене».

1990 После прошедших в Баку армянских погромов Верховный Совет СССР принял решение о введении в столице Азербайджана чрезвычайного положения. В ночь с 19 на 20 января в Баку были введены войска. По официальным данным при этом погибли 125 человек.

2007 Умер Мурат НАСЫРОВ, казахский и российский певец.

2017 Грабители убили Лоалву БРАЗ, бразильскую певицу, солистку группы Kaoma, прославившуюся в 1989 году с танцем-песней "Ламбада".