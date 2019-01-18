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Приглашаем на Центральную площадь отметить «ЩЕДРЕЦ — 2019». АНОНС.

19.01.2019 — Разное | Soligorsk News  
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8 января 2019 22:32 1590

Приглашаем на Центральную площадь отметить "ЩЕДРЕЦ - 2019". АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

13 января текущего года на Центральной площади г. Солигорска пройдет традиционное колядное представление под названием «Пришли колядки к нам на святки».

Начало мероприятия в 18.00. 

Приглашаем на Центральную площадь отметить «ЩЕДРЕЦ — 2019». АНОНС.

В ПРОГРАММЕ:

18.00 — 19.30 — театрализованная программа Старобинского ГпДК «Шчодры вечар, багаты вечар».

19.30 — 20.00 — концертно-развлекательная программа Дворца культуры г. Солигорска «Мы колядушки споем, счастье принесем в Ваш дом».

Приглашаем на Центральную площадь отметить «ЩЕДРЕЦ — 2019». АНОНС.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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8 января 2019 22:32 1590 Приглашаем на Центральную площадь отметить "ЩЕДРЕЦ -...
 
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