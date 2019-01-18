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Приглашаем на Центральную площадь отметить «ЩЕДРЕЦ — 2019». АНОНС.
19.01.2019 — Разное | Soligorsk News
8 января 2019 22:32 1590
Приглашаем на Центральную площадь отметить "ЩЕДРЕЦ - 2019". АНОНС.
13 января текущего года на Центральной площади г. Солигорска пройдет традиционное колядное представление под названием «Пришли колядки к нам на святки».
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8 января 2019 22:32 1590 Приглашаем на Центральную площадь отметить "ЩЕДРЕЦ -...
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