«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

Сегодня некоторые жители нашего города пожертвовали домашним уютом в пользу водных процедур на открытом воздухе. По древней традиции накануне Крещения принято окунаться в прорубь — считается, что это смывает прошлые грехи и защищает от болезней. В Горках нырнуть в ледяную воду можно было на Оршанском озере.





Как и обещали синоптики, погода в этот вечер не припасла по-настоящему крещенских морозов — температура воздуха не опустилась ниже пяти градусов. По словам некоторых искупавшихся, окунаться в прорубь при крепком морозце даже комфортнее, чем в таких условиях: «Сыровато сегодня и дует немного».

















Место для купания на Оршанском озере, как обычно, благоустроено — окрестности расчищены от сугробов, купель оборудована деревянной лестницей, положены настилы на лед, работают несколько прожекторов. На берегу поставили кабинки для раздевания, рядом можно было купить горячий чай. Безопасность в этот вечер обеспечивали сотрудники милиции, спасатели и медработники.













Протоиерей Сергий Мосур прочитал молебен, освятил воду в проруби и люди с берега устремились в купель. По словам отца Сергия, народу в этом году на озере значительно меньше. На вопрос, с чем это может быть связано, священник улыбнулся: «Надеюсь, потому что в храмах людей стало больше. Я вот только что уезжал сюда из церкви — очень много было там людей».





Освящение водоемов это народная, а не церковная традиция, заметил протоиерей. Однако он не видит в ней ничего предосудительного.

«Светским языком говоря, это своего рода забава. Но это очень даже неплохо, пусть люди укрепляют свое здоровье. Однако не забывают о том, что первичным должно быть духовное начало».













«Я сюда уже четвертый год подряд прихожу, — рассказывает Антон. — Главное: до самого последнего момента не думать о том, что будет холодно». Передавая одежду стоящему рядом отцу, парень признается в том, что главную роль здесь играет в первую очередь, конечно, вера. «Если с верой окунаешься, то не заболеешь», — убежден он.

«Не советую никому лезть в прорубь без подготовки. Все-таки организмы у людей разные»









По традиции крещёный человек должен окунуться в прорубь три раза, трижды перекреститься и прочитать «Отче наш» или произнести слова «Господи, помилуй».













Выходившие из воды люди свои впечатления от пережитого рассказывали нам в двух-трех словах.

«Какие впечатления? Нормальные впечатления! — говорит натягивающий брюки мужчина по имени Игорь. — Уже пятый год купаюсь. Короче, огонек!»

Нынешнюю организацию на Оршанском озере он назвал удовлетворительной: «Хоть что-то. Вообще каждый год по-разному. Обычно я сюда прихожу, но один раз в Горах окунался».













Старший пожарный Сергей рассказывает, что за восемь лет его работы спасателем никаких непредвиденных ситуаций на подобного рода купаниях не возникало. Кстати, Крещение приходится на один день с его профессиональным праздником.

«Купель неглубокая, пролом льда исключен, безопасность обеспечена полностью», — заверил сотрудник МЧС.

















«Мы сами ни разу не купались в проруби, но приходим посмотреть на других», — признаются Александр и Алеся. Молодые люди рассказывают, что в прошлом году людей на озере было гораздо больше: «Целая очередь стояла — и взрослые, и маленькие дети даже».

«Мы купаемся только летом. А вот так, зимой — страшно».













«Прекрасные ощущения, я уже третий год здесь. Мне очень тепло сейчас!», — делится впечатлениями девушка Татьяна.

















Крещенские купания — это всегда яркие эмоции и неподдельные впечатления. Каждый год фотографы пытаются поймать на лицах окунающихся в купель неповторимые переживания. Ищите себя и своих знакомых на наших снимках!





































Сергей Владимиров

Фото Михаила Левцова