ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

19.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Просмотрено: 1 073

 

Сегодня некоторые жители нашего города пожертвовали домашним уютом в пользу водных процедур на открытом воздухе. По древней традиции накануне Крещения принято окунаться в прорубь — считается, что это смывает прошлые грехи и защищает от болезней. В Горках нырнуть в ледяную воду можно было на Оршанском озере.

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

 

Как и обещали синоптики, погода в этот вечер не припасла по-настоящему крещенских морозов — температура воздуха не опустилась ниже пяти градусов. По словам некоторых искупавшихся, окунаться в прорубь при крепком морозце даже комфортнее, чем в таких условиях: «Сыровато сегодня и дует немного».

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

Место для купания на Оршанском озере, как обычно, благоустроено — окрестности расчищены от сугробов, купель оборудована деревянной лестницей, положены настилы на лед, работают несколько прожекторов. На берегу поставили кабинки для раздевания, рядом можно было купить горячий чай. Безопасность в этот вечер обеспечивали сотрудники милиции, спасатели и медработники.

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

Протоиерей Сергий Мосур прочитал молебен, освятил воду в проруби и люди с берега устремились в купель. По словам отца Сергия, народу в этом году на озере значительно меньше. На вопрос, с чем это может быть связано, священник улыбнулся: «Надеюсь, потому что в храмах людей стало больше. Я вот только что уезжал сюда  из церкви — очень много было там людей».

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

Освящение водоемов это народная, а не церковная традиция, заметил протоиерей. Однако он не видит в ней ничего предосудительного.

 

«Светским языком говоря, это своего рода забава. Но это очень даже неплохо, пусть люди укрепляют свое здоровье. Однако не забывают о том, что первичным должно быть духовное начало».

 

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Я сюда уже четвертый год подряд прихожу, — рассказывает Антон. — Главное: до самого последнего момента не думать о том, что будет холодно». Передавая одежду стоящему рядом отцу, парень признается в том, что главную роль здесь играет в первую очередь, конечно, вера. «Если с верой окунаешься, то не заболеешь», — убежден он.

 

«Не советую никому лезть в прорубь без подготовки. Все-таки организмы у людей разные»

 

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

По традиции крещёный человек должен окунуться в прорубь три раза, трижды перекреститься и прочитать «Отче наш» или  произнести слова «Господи, помилуй».

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

Выходившие из воды люди свои впечатления от пережитого рассказывали нам в двух-трех словах.

 

«Какие впечатления? Нормальные впечатления! — говорит натягивающий брюки мужчина по имени Игорь. — Уже пятый год купаюсь. Короче, огонек!»

 

 

Нынешнюю организацию на Оршанском озере он назвал удовлетворительной: «Хоть что-то. Вообще каждый год по-разному. Обычно я сюда прихожу, но один раз в Горах окунался».

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

Старший пожарный Сергей рассказывает, что за восемь лет его работы спасателем никаких непредвиденных ситуаций на подобного рода купаниях не возникало. Кстати, Крещение приходится на один день с его профессиональным праздником.

 

 

«Купель неглубокая, пролом льда исключен, безопасность обеспечена полностью», — заверил сотрудник МЧС.

 

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

 

«Мы сами ни разу не купались в проруби, но приходим посмотреть на других», — признаются Александр и Алеся. Молодые люди рассказывают, что в прошлом году людей на озере было гораздо больше: «Целая очередь стояла — и взрослые, и маленькие дети даже».

 

«Мы купаемся только летом. А вот так, зимой — страшно».

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Прекрасные ощущения, я уже третий год здесь. Мне очень тепло сейчас!», — делится впечатлениями девушка Татьяна.

 

 

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

Крещенские купания — это всегда  яркие эмоции и неподдельные впечатления. Каждый год фотографы пытаются поймать на лицах окунающихся в купель неповторимые переживания. Ищите себя и своих знакомых на наших снимках!

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

«Без подготовки лучше не лезть». Жители Горок искупались в проруби — Фото + видео

 

Сергей Владимиров

Фото Михаила Левцова


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сегодня некоторые жители нашего города пожертвовали домашним уютом в пользу водных процедур на открытом воздухе. По древней традиции накануне Крещения принято...
 
Новости дня
Новости разные
 
Приглашаем на Центральную площадь отметить «ЩЕДРЕЦ — 2019». АНОНС.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика