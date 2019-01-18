Искусство книгопечатания: в Беларуси назовут лучшее книжное издательство

В Беларуси проходит национальный конкурс «Искусство книги». Его проводят уже более полувека, в нем участвуют крупнейшие государственные и частные издательства. Победителей будут выбирать в номинациях детской книги, фотоальбома и энциклопедии, передает телеканал «МИР 24».

«Последние годы заметны какие-то междисциплинарные, научные влияния, научное сопровождение издания книги, качество бумаги, полиграфии. Может быть, стали меньше тиражи, но издания стали более душевными, что ли, более приятными для общения с книгой. Есть такое выражение: откроешь книгу и покажешь свою душу», – говорит Михаил Борозна, ректор Белорусской академии искусств, председатель жюри национального конкурса «Искусства книги».

Всего жюри предстоит оценить более сотни изданий. Имена победителей назовут на Международной книжной выставке-ярмарке. Она пройдет в Минске с 6 по 10 февраля, станет 26-й по счету и одной из самых масштабных. Уже 35 стран отправили заявки на участие. Для экспонатов готовят площадку в три тысячи квадратных метров. В качестве почетного гостя будут Соединенные Штаты Америки. Нынешний литературный форум пройдет под слоганом «Больше, чем книга».

«Это философия, которую мы хотим заложить в саму выставку. И эта философия заключается в том, что книга сегодня – это не просто продукт, который подразумевает работу автора, издателя. Многие сегодня спорят и говорят о том, что книга изживает себя. И о том, что она потеряла сегодня значимость, необходимость в печатном слове. Это далеко не так. Мы это тоже хотим доказать и продемонстрировать», – отмечает Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси.

В программе – экспозиции мировых библиотек, автограф-сессии и мастер-классы. Центральным событием станет симпозиум литераторов из разных стран.