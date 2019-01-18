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МЧС Республики Беларусь исполняется 20 лет
19.01.2019 — Разное | Новости Волковыска
19 января Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь отмечает свой 20-летний юбилей.
Сегодня служба по чрезвычайным ситуациям — управляющий и координирующий орган, обеспечивающий чёткую работу Государственных систем предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной безопасности. Подразделения службы «101» способны выполнять весь спектр пожарных и аварийно-спасательных работ: ликвидацию пожаров и других чрезвычайных ситуаций, спасение пострадавших, локализацию опасных для людей, производства и окружающей среды факторов, разбор завалов, нейтрализацию сильнодействующих ядовитых веществ и многое другое.
Ныне по телефонному номеру «101» или «112» можно сообщить о нештатной или чрезвычайной ситуации любого рода, случившейся в регионе. Проблемы и тревоги у людей разные, но объединяет их одно: они ждут неотложной помощи. И эта помощь должна подоспеть вовремя.
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19 января Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь отмечает свой 20-летний юбилей. Сегодня служба по чрезвычайным...
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