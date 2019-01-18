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Новый автобусный маршрут пустят для жителей Фрунзенского района

19.01.2019 00:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. По просьбам пассажиров. Временный автобусный маршрут №947 появится 21 января в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Новый автобусный маршрут пустят для жителей Фрунзенского района

 Он свяжет диспетчерскую станцию «Масюковщина» со станцией метро «Пушкинская». Транспорт будет курсировать в будни с 6.00 до 19.00 с интервалом 12-13 минут. Сделано это для удобства жителей улицы Ольшевского, чтобы пассажиры быстрее добирались до ближайшей станции метро.

В будущем, запланирована реконструкция контактной сети, для продления одного из троллейбусных маршрутов взамен временному автобусу.
 
 
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Новости Беларуси. По просьбам пассажиров. Временный автобусный маршрут №947 появится 21 января в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  ...
 
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