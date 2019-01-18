ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 января на «День снега» приглашают активных белорусов в «Солнечную долину»

19.01.2019 00:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Из года в год желающих весело провести выходные на «Всемирном дне снега» увеличивается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 20 января организаторы ожидают увидеть не менее 5000 минчан и гостей столицы.
Основным событием мероприятия станут соревнования детей и подростков по горнолыжному спорту и сноуборду.

20 января на «День снега» приглашают активных белорусов в «Солнечную долину»

По самым скромным подсчетам организаторов, уже принято и обработано более 80 заявок от спортсменов. Для зрителей – бесплатные мастер-классы, показательные выступления ведущих спортсменов и большая развлекательная программа. Кроме прочего, после состязаний, участники смогут подкрепиться горячим чаем и закусками.

20 января на «День снега» приглашают активных белорусов в «Солнечную долину»

Светлана Демешко, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Сейчас у нас хорошая календарная зима, есть снег, подготовлены хорошие снежные склоны. Поэтому приглашаю всех минчан и гостей столицы посвятить выходной день такому снежному мероприятию.

20 января на «День снега» приглашают активных белорусов в «Солнечную долину»

Александр Гребнев, генеральный секретарь ОО «Белорусский лыжный союз»:
Люди понимают, что занятие активными видами спорта   это здоровье, это польза, это хорошее времяпрепровождение.

20 января на «День снега» приглашают активных белорусов в «Солнечную долину»

Всемирный день снега отмечается в январе по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Праздник проводится более чем в 45 странах.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Из года в год желающих весело провести выходные на «Всемирном дне снега» увеличивается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 20...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не дал сгореть Несвижскому замку. История о спасателе и спасении историко-культурной ценности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика