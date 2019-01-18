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20 января на «День снега» приглашают активных белорусов в «Солнечную долину»
Новости Беларуси. Из года в год желающих весело провести выходные на «Всемирном дне снега» увеличивается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 20 января организаторы ожидают увидеть не менее 5000 минчан и гостей столицы.
По самым скромным подсчетам организаторов, уже принято и обработано более 80 заявок от спортсменов. Для зрителей – бесплатные мастер-классы, показательные выступления ведущих спортсменов и большая развлекательная программа. Кроме прочего, после состязаний, участники смогут подкрепиться горячим чаем и закусками.
Светлана Демешко, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Всемирный день снега отмечается в январе по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Праздник проводится более чем в 45 странах.
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Новости Беларуси. Из года в год желающих весело провести выходные на «Всемирном дне снега» увеличивается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 20...
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