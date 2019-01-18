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СЛУЖБА 101: Пожар в подвале жилого дома в Сморгони

19.01.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Оперативная информация с 06-00 часов 18.01.2019 до 06-00 часов 19.01.2019 г.
На территории области произошло 4 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

СЛУЖБА 101: Пожар в подвале жилого дома в Сморгони
Пожар жилого дома

18.01.2019 в 08-34 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Чернушка Ошмянского района. В результате уничтожены стол и кровать, повреждены стены. Предполагаемая причина пожара – неисправность электросети (короткое замыкание электропроводки).

Пожар в подвале жилого дома

18.01.2019 в 11-26 поступило сообщение о пожаре в подвале жилого дома в г. Сморгонь. В результате повреждено имущество. Причина пожара устанавливается.

Пожар в бане РУП ЖКХ

18.01.2019 в 15-40 поступило сообщение о пожаре в бане РУП ЖКХ в г.п. Вороново. В результате уничтожена деревянная отделка в парильном отделении. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печи (перекал).

Пожар легкового автомобиля

18.01.2019 в 20-31 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля Опель Астра на неохраняемой автостоянке в г. Лида. В результате повреждено оборудование моторного отсека. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке).

 Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

 
 
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Оперативная информация с 06-00 часов 18.01.2019 до 06-00 часов 19.01.2019 г. На территории области произошло 4 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не...
 
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