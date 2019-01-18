Белорусской дипломатической службе исполнилось 100 лет

Дипломатическая служба Баларуси отмечает столетний юбилей. В Минске прошел торжественный прием для сотрудников ведомства. Поздравления дипломатам направил президент Александр Лукашенко. Особое внимание – бывшим министрам иностранных дел. Им вручили юбилейные медали за вклад в развитие внешней политики страны, сообщает телеканал «МИР 24».

«Несколько тысяч людей в стране имеют отношение к этой профессии. Но их влияние на развитие страны, на то, как ее воспринимают в мире, оно очень большое. Они все свои силы отдают поиску новых возможностей: экономических, политических, социальных. В частности, для того, чтобы Беларусь лучше знали в мире, хотели с нами сотрудничать и страна развивалась», – рассказал заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас.

В этом году задача дипломатов – существенно укрепить внешнеторговые связи. Работы немало даже на ближайшую перспективу – либерализация торговли с ещё 12-ью государствами и продолжение переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию.