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«Тигра» в лоб: советская суперпушка, которая не пошла в войска
В 1942−1943 годах на фронте появились новые немецкие танки — «тигры» и «пантеры». Их лобовая броня не пробивалась самыми распространенными советскими противотанковыми орудиями калибра 45-мм. Причем «Тигра» 45-ка не брала даже в борт. Для противотанковых ружей этот танк был и вовсе почти неуязвим.
К тому же, новые модификации среднего танка Pz. IV обзавелись 80-мм бортовой броней. Все это сделало пехоту практически безоружной в поле против немецкой техники. Срочно требовалось мощное, но легкое противотанковое орудие. Впрочем, оно было уже создано, но до армии так и не дошло.
Важный немецкий трофей
Во время боев советскими войсками были захвачены немецкие тяжелые противотанковые ружья 2,8 cm s.Pz.B.41, которые произвели сильное впечатление на военных и конструкторов.
Использование
Возможно, об этом орудии писал в своих воспоминаниях
Конечно, советским военным хотелось иметь в своем арсенале похожее оружие, которое могло очень помочь десантникам и партизанам в борьбе с танками.
Разработка преподавателей
Разработкой нового орудия, получившего название
Пытаясь создать максимально легкое и компактное орудие, конструкторы остановились на калибре 25 мм. Он позволял сделать систему достаточно компактной, при этом ее вес позволил бы перемещать пушку по полю боя силами расчета.
Для борьбы с бронетехникой были разработаны специальные бронебойные снаряды калибра 25-мм с сердечником из вольфрама. По своим размерам они напоминали немецкие, используемые в 2,8 cm s.Pz.B.41. Возможно, создатели ЛПП-25 смогли ознакомится с конструкцией немецких боеприпасов.
Общий проект ЛПП-25 был утвержден в мае 1942 года, к этому времени уже были готовы ствол и казенник орудия. Всего было построено два опытных образца, которые академия получила в январе 1943 года.
Лучше, чем у противника
Во время испытаний орудие хорошо показало себя: оказалось устойчивым при стрельбе из всех положений, легко перекатывалось по пересеченной местности силами расчета. Бронебойный подкалиберный снаряд орудия весил всего 230 грамм и мог развивать скорость в 1720 м/с.
При диаметре 12 мм на дистанции 100 метров он пробивал по нормали броню толщиной 100−105 мм, то есть мог пробить тяжелый немецкий танк «Тигр» в лоб. В случае необходимости орудие могло переноситься расчетом из трех человек на небольшое расстояние.
Во время испытаний пушка показала хорошую кучность, маневренность и маскировку на поле боя. По сравнению с немецким 2,8 cm s.Pz.B.41, советская ЛПП-25 была гораздо проще в производстве — оба образца были собраны небольшим полукустарным заводом № 702. В тоже время серийное производство конических стволов, как у немецкого орудия, советской промышленности освоить так и не удалось.
Превосходило советское оружие немецкого конкурента и по бронепробиваемости, особенно на большой дистанции: с 400 метров ЛПП-25 по нормали пробивала 62,3-мм броню, а s.Pz.B.41 — лишь 40-мм.
В серию ЛПП-25 так и не пошла, достоверно неизвестно, почему так произошло. К слову, документация по проектированию и испытаниям орудия ЛПП-25 лежала в архиве под грифом «совершенно секретно» вплоть до 17 мая 2002 года.
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Немецкие тяжелые противотанковые ружья 2,8 cm s.Pz.B.41 произвели сильное впечатление на советских военных и конструкторов.
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