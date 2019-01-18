«Тигра» в лоб: советская суперпушка, которая не пошла в войска

В 1942−1943 годах на фронте появились новые немецкие танки — «тигры» и «пантеры». Их лобовая броня не пробивалась самыми распространенными советскими противотанковыми орудиями калибра 45-мм. Причем «Тигра» 45-ка не брала даже в борт. Для противотанковых ружей этот танк был и вовсе почти неуязвим.



«Тигр». Фото: wikipedia/Hal9001

К тому же, новые модификации среднего танка Pz. IV обзавелись 80-мм бортовой броней. Все это сделало пехоту практически безоружной в поле против немецкой техники. Срочно требовалось мощное, но легкое противотанковое орудие. Впрочем, оно было уже создано, но до армии так и не дошло.

Важный немецкий трофей

Во время боев советскими войсками были захвачены немецкие тяжелые противотанковые ружья 2,8 cm s.Pz.B.41, которые произвели сильное впечатление на военных и конструкторов.



s.Pz.B.41. Фото: wikipedia/Balcer

Использование конического канала ствола позволило резко увеличить начальную скорость снаряда и бронепробиваемость. На дальности 100 метров при угле встречи 90 градусов снаряд немецкого тяжелого ПТР (некоторые исследователи классифицируют s.Pz.B.41 как пушку) пробивал броню толщиной 94 мм, при угле встречи 60 градусов — 52 мм. Этого вполне хватало для борьбы с Т-34.

Возможно, об этом орудии писал в своих воспоминаниях «Солдатский долг» маршал Советского Союза Константин Рокоссовский: «Провели испытание, убедились, что специальными пулями из этих ружей пробивается и бортовая броня Т-34. Захваченную новинку срочно отправили в Москву».

Конечно, советским военным хотелось иметь в своем арсенале похожее оружие, которое могло очень помочь десантникам и партизанам в борьбе с танками.

Разработка преподавателей

Разработкой нового орудия, получившего название ЛПП-25 , занялись специалисты Артиллерийской академии Красной Армии им. Дзержинского, которая с середины ноября 1941 года находилась в эвакуации в Самарканде. Часть ее слушателей и преподавателей была отправлена на фронт. От них оставшиеся в тылу коллеги получали массу полезной информации о немецком оружии.



Фото: otvaga2004.ru

Пытаясь создать максимально легкое и компактное орудие, конструкторы остановились на калибре 25 мм. Он позволял сделать систему достаточно компактной, при этом ее вес позволил бы перемещать пушку по полю боя силами расчета.

Для борьбы с бронетехникой были разработаны специальные бронебойные снаряды калибра 25-мм с сердечником из вольфрама. По своим размерам они напоминали немецкие, используемые в 2,8 cm s.Pz.B.41. Возможно, создатели ЛПП-25 смогли ознакомится с конструкцией немецких боеприпасов.

Общий проект ЛПП-25 был утвержден в мае 1942 года, к этому времени уже были готовы ствол и казенник орудия. Всего было построено два опытных образца, которые академия получила в январе 1943 года.

Лучше, чем у противника

Во время испытаний орудие хорошо показало себя: оказалось устойчивым при стрельбе из всех положений, легко перекатывалось по пересеченной местности силами расчета. Бронебойный подкалиберный снаряд орудия весил всего 230 грамм и мог развивать скорость в 1720 м/с.



Фото: otvaga2004.ru

При диаметре 12 мм на дистанции 100 метров он пробивал по нормали броню толщиной 100−105 мм, то есть мог пробить тяжелый немецкий танк «Тигр» в лоб. В случае необходимости орудие могло переноситься расчетом из трех человек на небольшое расстояние.

Во время испытаний пушка показала хорошую кучность, маневренность и маскировку на поле боя. По сравнению с немецким 2,8 cm s.Pz.B.41, советская ЛПП-25 была гораздо проще в производстве — оба образца были собраны небольшим полукустарным заводом № 702. В тоже время серийное производство конических стволов, как у немецкого орудия, советской промышленности освоить так и не удалось.

Превосходило советское оружие немецкого конкурента и по бронепробиваемости, особенно на большой дистанции: с 400 метров ЛПП-25 по нормали пробивала 62,3-мм броню, а s.Pz.B.41 — лишь 40-мм.

В серию ЛПП-25 так и не пошла, достоверно неизвестно, почему так произошло. К слову, документация по проектированию и испытаниям орудия ЛПП-25 лежала в архиве под грифом «совершенно секретно» вплоть до 17 мая 2002 года.