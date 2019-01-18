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Иконы красоты старше 50 больше не зацикливаются на борьбе с морщинами

19.01.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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«В 2018 году средний возраст икон красоты стремительно вырос. В то время как несколько лет назад в этом беспощадном мире царствовали молодые женщины, едва вышедшие из подросткового возраста, теперь там обосновались более опытные модели», — пишет журналистка Le Figaro Юлия Авелланеда.

«Нашим новым звездам рекламы не 20 лет. В 2018 году многие косметические бренды предпочли обратиться к музам лет пятидесяти и старше, изменив свое представление о возрасте», — говорится в статье. Жеральдин Бушо и Амбр Вениссак — соответственно главный редактор и менеджер модных проектов международного тренд-бюро Carlin — рассматривают истоки таких тенденций.

«Сегодня моделей нового — чтобы не сказать старшего — поколения принимают на работу не только для того, чтобы поговорить об их морщинах». По словам Жеральдин Бушо, мы смотрим „сквозь более широкую призму“.

Разнообразным брендам косметики и парфюмерии предоставляют свои лица иконы под пятьдесят и за пятьдесят. Вспомним о Наоми Кэмпбелл для Nars (48 лет) — создатель фирмы Франсуа Нарс регулярно обращается к зрелым женщинам, о Лауре Дерн для парфюмерии Kate Spade, об Изабель Аджани для туши Volume Million de Cils от L’Oreal в дополнение к серии Age Perfect, а еще и о Мэй Маск (70 лет), модели и матери основателя Tesla Motors Илона Маска для макияжа Cover Girl», — напоминает журналистка.

По словам Амбр Вениссак, «есть также много компаний, которые обращаются к неизвестным возрастным моделям». «Мы живем в эпоху разнообразия и „бодипозитивизма“. Идея о том, чтобы стареть красиво, перекликается с общественными запросами», — говорит Амбр Вениссак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

«На фоне подобного оживления сознания наиболее скептически настроенные люди могут выдвинуть в качестве аргумента маркетинг», — подчеркивает издание.

Амбр Вениссак говорит о высоком потенциале пожилых людей: «Они уже не те, какими были раньше. Они устроили май 68 года (леворадикальные студенческие выступления студентов, вылившиеся в демонстрации и акции протеста, которые привели к отставке правительства и президента Шарля де Голля. — Прим. ред.), воспользовались его плодами и теперь делают упор на удовольствии. Их отношение к обольщению эволюционировало».

«После сосредоточения внимания на подростках и молодежи косметические компании меняют свою стратегию», — отмечается в публикации.

«Учитывая подобную социальную эволюцию, каким станет новый вызов для рекламодателей? — задумывается автор статьи. «Заставлять мечтать, при этом оставаясь правдивыми», — считает Жеральдин Бушо.

«Это кредо новой эры маркетинга красоты?» — задается вопросом Le Figaro.

 
 
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В 2018 году средний возраст икон красоты стремительно вырос.
 
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