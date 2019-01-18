Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет с ДНР, если он станет президентом





Известно, что уже весной этого года на Украине пройдут президентские выборы. Судя по независимым социологическим опросам, нынешнему президенту Порошенко, надеяться не на что, так как за него готовы проголосовать меньше 8% опрошенных. В тройке лидеров, на данный момент находятся Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко.

Комедийный актер Владимир Зеленский сделал заявление о том, что будет с Донбассом если он станет президентом Украины. Он заявил, что проблему Донбасса можно решить только путем переговоров.

И переговоры нужно вести не с ДНР и ЛНР а с Москвой, по его мнению, именно Москва может повлиять на политику Донбасса по отношению к Украине. Зеленский заявил, что в любом случае войска будут отведены и решаться вопрос будет мирным путем, так как самое главное - это человеческая жизнь.

Также Зеленский поведал о том, что он представляет как тяжело будет начинающему президенту, особенно если им станет именно он. Так как сначала в его сторону будут плевать, поскольку народ не верит, что молодой актер может привести страну в светлое будущее, но со временем граждане станут уважать меня, а позже будут плакать, когда я буду покидать пост, так как президент не должен занимать пост более пяти лет - заявил Зеленский.