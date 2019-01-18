КГК: задолженности по зарплате и платежам в бюджет не мешают госорганизациям приобретать автомобили

В 2013 году Александр Лукашенко указом №119 запретил юридическим лицам покупать служебные легковые автомобили при наличии в течение последних трех календарных месяцев до даты их приобретения просроченной задолженности по выплате заработной платы, платежам за потребленные энергоресурсы, обязательным платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды.





В 2018 году Комитетом госконтроля выявлены нарушения этого указа в пяти районах Витебской области: Лиозненском, Миорском, Оршанском, Чашникском и Шумилинском. В четырех случаях юридические лица были подведомственны райисполкомам, в одном - государственному объединению "Витебскобллен".





Так, в апреле 2018 года ОАО "Ореховский льнозавод" за 19.500 руб. купило новую полноприводную легковушку Lada 4x4 3D Urban. При этом предприятие имело пять служебных авто и около 560.000 руб. просроченной задолженности за энергоресурсы и по обязательным платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды. Разрешение на покупку дало объединение "Витебскобллен".





Как напоминает портал "Народные новости Витебска", осенью в отношении директора Ореховского льнозавода возбудили уголовное дело за служебную халатность по ст.428 УК.









В ОАО "Мальково" из Лиозненского района, вместо того чтобы оплатить порядка 16.000 руб. задолженности за энергоресурсы, потратили 25.400 руб. на покупку автомобиля Chevrolet Niva GLC, а разрешение на обновку ОАО выдал начальник отдела экономики Лиозненского райисполкома.





Такие же нарушения требований указа главы государства были выявлены в КУП "Язно" в Миорском районе, ОАО "Иванский-Агро" в Чашникском и ОАО "Агроборовинка" в Шумилинском районе.





По требованию Комитета госконтроля Витебской области виновных в этом должностных лиц привлекли как к дисциплинарной ответственности, так и к административной.





Кроме того, Витебскому облисполкому направлено предложение принять дополнительные меры по обеспечению безусловного соблюдения подведомственными местным органам власти организациями требований указа №119 от 12 марта 2013 года "Об упорядочении приобретения служебных легковых автомобилей".