Польская полиция задержала более 20 человек за угрозы политикам

Польское радио . Об этом сообщает





По словам старшего комиссара Анджея Броварека из Главного управления полиции, речь идет об угрозах убийством или угрозе для жизни многих людей.





14 января 2019 года жители польских городов вышли на акции против насилия и ненависти, чтобы почтить память мэра Гданьска Павла Адамовича, который умер после нападения мужчины с ножом.



