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Польская полиция задержала более 20 человек за угрозы политикам
В Польше сотрудники полиции задержали более 20 человек, подозреваемых в угрозах политикам, а также тем, кто публично насмехался над смертью мэра Гданьска Павла Адамовича.
Об этом сообщает
По словам старшего комиссара Анджея Броварека из Главного управления полиции, речь идет об угрозах убийством или угрозе для жизни многих людей.
14 января 2019 года жители польских городов вышли на акции против насилия и ненависти, чтобы почтить память мэра Гданьска Павла Адамовича, который умер после нападения мужчины с ножом.
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В Польше сотрудники полиции задержали более 20 человек, подозреваемых в угрозах политикам, а также тем, кто публично насмехался над смертью мэра Гданьска Павла...
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