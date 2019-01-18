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С балетом и оперой. МИД отметил 100 лет дипломатической службы Беларуси

19.01.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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В Большом театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию современной белорусской дипломатической службы.

С балетом и оперой. МИД отметил 100 лет дипломатической службы Беларуси
О том, кто пришел поздравить белорусских дипломатов, — в фоторепортаже TUT.BY.



Первый министр иностранных дел независимой Беларуси Петр Кравченко единственный из экс-министров пришел в форме дипломатического работника.



Первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков (слева) и Виктор Лукашенко (по центру)



Среди приглашенных были и послы иностранных государств. На фото: посол России в Беларуси Михаил Бабич



Глава Совбеза (или уже генсек ОДКБ) Станислав Зась



Экс-министры иностранных дел Беларуси (слева направо): Петр Кравченко, Владимир Сенько, Иван Антонович, Урал Латыпов, Михаил Хвостов и нынешний министр Владимир Макей


До концерта перед собравшимися выступил министр иностранных дел Владимир Макей. Он напомнил, что точкой отсчета истории МИД взято первое публичное сообщение в газете «Звязда» от 22 января 1919 года о начале функционирования Комиссариата по иностранным делам ССРБ и его размещении в Минске.

Макей также вспомнил забавный эпизод о том, как во время конференции ООН в Сан-Франциско в 1945 году главе белорусской делегации Кузьме Киселеву, который стал первым министром иностранных дел БССР, пришлось поднимать вопрос о происхождении названия республики.

«У афіцыйных дакументах і амерыканскіх газетах назва нашай рэспублікі часта перакладалася як „Уайт Раша“. Так што Кісялёва можна лічыць адным з роданачальнікаў барацьбы за правільнае напісанне і вымаўленне назвы нашай краіны на міжнароднай арэне», — рассказал Макей.

Во время торжественной части медалями дипломатической службы Беларуси наградили всех бывших министров иностранных дел: Петра Кравченко, Владимира Сенько, Ивана Антоновича, Урала Латыпова, Михаила Хвостова и Сергея Мартынова.

Д остей Большой театр подготовил разнообразную программу из оперных и балетных номеров: со сцены прозвучали арии из «Дон Жуана», «Дикой охоты короля Стаха», «Джудитты», «Турандот» и отрывки из балетов «Лебединое озеро», «Спартак», «Дон Кихот» и других.


 
Теги: Минск
 
 
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В Большом театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию современной белорусской дипломатической службы.
 
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