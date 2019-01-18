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Не принимать принуждение к братству, сблизиться с Европой. Реакция белорусских партий на «интеграцию»

19.01.2019 08:56 — Разное | Партизан  
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Белорусские партии и объединения отреагировали на заявления российского руководства о более углубленной интеграции и сюжеты российских телеканалов, в которых говорилось о том, что Беларуси не будет без союзничества с Россией.

Не принимать принуждение к братству, сблизиться с Европой. Реакция белорусских партий на «интеграцию»
Правоцентристская коалиция, в которую входят партия ОГП, движение «За свободу» и оргкомитет по созданию партии БХД, с заявлением о недопустимости сдачи независимости Беларуси в обмен на экономические преференции со стороны Российской Федерации выступила одной из первых. В нем говорится, что «торговля белоруской независимостью недопустима».

В коалиции считают, что любые уступки России приводят к войнам, гибели тысяч людей, экономической деградации стран и регионов. Выход из положения правоцентристы видят в реструктурировании белорусской экономики, избавлении от неэффективных методов управления, остановке разрушения национального бизнеса.

«Уход от субсидирования неэффективной белорусского экономики через дешевые нефть и газ — шанс для нашей страны провести реформы и построить конкурентоспособную экономику. Мы призываем правительство использовать этот шанс и провести срочные экономические и политические реформы с целью укрепления белорусского экономики и белорусского независимости», — говорится в заявлении правоцентристов.

Кампания «Говори правду» называет реакцию российских СМИ — согласованной с Кремлем кампанией, направленной на подчинение Беларуси России.

«Мы рассматриваем государственный суверенитет Республики Беларусь как наиважнейшую ценность. Мы не приемлем принуждение к „братству“, исходящее от имперски мыслящих политиков России», — говорится в заявлении «Говори правду».

В кампании считают, что Союзный договор от 1999 года перестал отвечать реалиям сегодняшнего дня и нуждается в пересмотре, и призывают руководство Беларуси включить в состав рабочей группы по интеграции представителей политических партий и общественных организаций и организовать широкую дискуссию в обществе и СМИ о ревизии союзных отношений.

«Скрытая от глаз и ушей народа политика, всегда приводит к отсутствию национального консенсуса, который является основой независимости», — считают в «Говори правду».

В партии БНФ уверены, что белорусские власти в растерянности после заявлений Российской Федерации о более глубокой интеграции. Глава партии Григорий Костусев считает, что глубокая интеграция заключается в аншлюсе Беларуси. Поэтому партия выпустила два заявления: сделать 2019 год годом белорусского языка и ограничить вещание российских телеканалов в Беларуси. На оба заявление почти сразу последовала реакция с российской стороны.


С комментарием выступил и зампред партии ЛДП Олег Гайдукевич. По его мнению, с момента обретения независимости, Беларусь была, есть и будет в центре геоп тического соперничества Запада и Востока. Поэтому, по мнению Гайдукевича, активизировавшиеся информационные вбросы — это «попытка раскачать страну и решить геополитические вопросы». Основную задачу руководства страны сегодня политик видит в том, чтобы извлекать максимум из интеграционных связей для укрепления страны, взаимодействовать с Европой.

«Диалог с Европой нужен не только нам, он нужен и Европе и России и всему ЕАЭС. Надо вести диалог уже сейчас, тем более что Европа меняется и нельзя это не учитывать. Мы живём во время краха старой постсоветской политики и идеологии во всей Европе, и у Беларуси есть уникальный шанс занять подобающее место и в регионе, и в мире», — считает Гайдукевич.

В ЛДП также напоминают, что партия всегда считала, что союз с Россией и интеграционные процессы на постсоветском пространстве укрепляют суверенитет. Кроме того, в ЛДП уверены, что союз выгоден обеим странам.

«Беларусь четко высказала свои пожелания и вопросы по Союзному договору, Президент страны предельно откровенен, честен и выступает с белорусских позиций. Ждем такие же предложения со стороны России, конкретные и понятные, для этого и комиссии создали. И нагнетать не надо. И глупости говорить о том, что Беларуси вдруг не будет. Не надо повторять ошибок ЕС. У них уже нет единства, огромные противоречия, которые растут и будут расти. Мы заинтересованы в друг друге, давайте договариваться во благо наших народов», — призывают в партии.

 
 
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Белорусские партии и объединения отреагировали на заявления российского руководства о более углубленной интеграции и сюжеты российских телеканалов, в которых...
 
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