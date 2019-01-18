|
Саудовская Аравия намерена вложить в Россию миллиарды долларов
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что государство намерено инвестировать в экономику России миллиарды долларов.
Как
По его словам, этот вопрос уже обсуждался с главой Российского фонда прямых инвестиций.
Халед аль-Фалих подчеркнул, что вложения планируются как в газовую отрасль, так и в нефтехимическое производство.
Также министр подчеркнул, что ответные инвестиции в экономику Саудовской Аравии планируются и со стороны России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что государство намерено инвестировать в экономику России...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)