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Саудовская Аравия намерена вложить в Россию миллиарды долларов

19.01.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что государство намерено инвестировать в экономику России миллиарды долларов.

Как передает Oxu.Az,  об этом он сообщил местному телеканалу «Аль-Ихбария».

По его словам, этот вопрос уже обсуждался с главой Российского фонда прямых инвестиций. 

Халед аль-Фалих подчеркнул, что вложения планируются как в газовую отрасль, так и в нефтехимическое производство.

Также министр подчеркнул, что ответные инвестиции в экономику Саудовской Аравии планируются и со стороны России. 



 
 
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Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что государство намерено инвестировать в экономику России...
 
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