Вячеслав Быков: европейскому хоккейному сообществу нужно создать новый проект — конкурентоспособную лигу в противовес НХЛ

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Отмена Кубка мира — это печальная новость . Любое международное соревнование такого уровня привлекает публику, пропагандирует хоккей и дает возможность специалистам сформировать понятие о направлении и перспективах развития. Это важно для спортсменов и всего хоккейного сообщества.





Одной из неназванных в релизах НХЛ и профсоюза причин отмены Кубка мира СМИ называют то, что Кубок мира-2016 принес в разы меньше прибыли, чем рассчитывали в НХЛ.

Я понял бы, если речь шла бы о сохранении здоровья игроков и человеческом подходе, но это исключительно меркантильный интерес.









Можно понять игроков, но существующая система совершенно не учитывает другие, более человеческие интересы. Таков современный капитализм.





Как же быть?

Я считаю, что в связи с этими событиями мировому и европейскому хоккейному сообществу нужно создать новый проект — конкурентоспособную лигу в противовес НХЛ, которая позволит игрокам оставаться в своих странах, зарабатывать те же хорошие деньги и продвигать хоккей в Европе и всей мире. Для игроков поехать в НХЛ престижно, но лига и профсоюз творят, что хотят, и невежественно относиться к мировому сообществу.





Сначала отказались отпускать игроков на Олимпиаду, теперь отменили Кубок мира. Получается, весь мир работает на НХЛ, которая стала монополистом или колонизатором мирового хоккея, пользуется этим и диктует всем условия, — передает слова тренера СЭ.



