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Вячеслав Быков: европейскому хоккейному сообществу нужно создать новый проект — конкурентоспособную лигу в противовес НХЛ

19.01.2019 08:38 — Разное | Партизан  
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Российский тренер Вячеслав Быков поделился мнением о решении не проводить Кубок мира в 2020 году.


Фото носит иллюстративный характер

Отмена Кубка мира — это печальная новость. Любое международное соревнование такого уровня привлекает публику, пропагандирует хоккей и дает возможность специалистам сформировать понятие о направлении и перспективах развития. Это важно для спортсменов и всего хоккейного сообщества.

Одной из неназванных в релизах НХЛ и профсоюза причин отмены Кубка мира СМИ называют то, что Кубок мира-2016 принес в разы меньше прибыли, чем рассчитывали в НХЛ.
Я понял бы, если речь шла бы о сохранении здоровья игроков и человеческом подходе, но это исключительно меркантильный интерес. 


Можно понять игроков, но существующая система совершенно не учитывает другие, более человеческие интересы. Таков современный капитализм.

Как же быть?
Я считаю, что в связи с этими событиями мировому и европейскому хоккейному сообществу нужно создать новый проект — конкурентоспособную лигу в противовес НХЛ, которая позволит игрокам оставаться в своих странах, зарабатывать те же хорошие деньги и продвигать хоккей в Европе и всей мире. Для игроков поехать в НХЛ престижно, но лига и профсоюз творят, что хотят, и невежественно относиться к мировому сообществу. 

Сначала отказались отпускать игроков на Олимпиаду, теперь отменили Кубок мира. Получается, весь мир работает на НХЛ, которая стала монополистом или колонизатором мирового хоккея, пользуется этим и диктует всем условия, — передает слова тренера СЭ.


 
Теги: Новости
 
 
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Российский тренер Вячеслав Быков поделился мнением о решении не проводить Кубок мира в 2020 году.
 
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