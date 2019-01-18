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Белорусский холдинг "Санта" Мошенского планирует создание производств в России и Украине

19.01.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Холдинг "Санта" белорусского предпринимателя Александра Мошенского может создать производственные мощности в России, не исключается локализация производства и в Украине. В перспективе Мошенский не исключает выхода компании на IPO.

"У нас остается желание усилить присутствие на территории стран, где мы уже работаем – Украина, Россия. Иметь там не только сбытовые площадки, но и производственные мощности. Эта стратегия не меняется, мы изучаем рынки и рассматриваем различные предложения. Как инвестиции greenfield, так и покупки действующих бизнесов", - сказал Александр Мошенский журналистам в пятницу в Минске.

При этом практическую реализацию возможных сделок можно ожидать не ранее 2020 года. "На этот год, если не возникнут очень заманчивые предложения, стратегических сделок по M&A не предвидится, так как требуют завершения существующие сделки. Мы будем делать "заготовки", чтобы их реализовать в 2020 году", - сообщил предприниматель.

По его словам, возможные сделки будут сконцентрированы с продовольственной сфере. "Мы выбрали для себя специализацию - это продовольствие и,  в какой-то степени, ритейл. Дальше будем двигаться в этом направлении, возможно расширение географии присутствия", - отметил А.Мошенский.

Он также не исключил, что "Санта" может реализовать сделки M&A на сопредельных европейских рынках, в том числе в Польше. "Не отрицаю возможности выхода с инвестициями на западные рынки. У нас накоплен определенный опыт в маркетинге, мы глубоко понимаем бизнес рыбопереработки, молокопереработки. Я абсолютно не исключаю такой возможности", - подчеркнул бизнесмен.

Между тем, он констатировал, что "сегодня мы не готовы для следующих M&A, так как команда занята на реализации существующих проектов".

А.Мошенский сообщил, что инвестиционные планы компании в 2019 году будут сосредоточены на развитии внутренней сети супермаркетов. "В этом году есть планы строительства 30-35 новых супермаркетов. Они будут строиться под брендом "Санта", - сказал он. Кроме того, холдинг продолжит интеграцию и ребрендинг приобретенной в августе прошлого года сети "Рублевский".

Комментируя долгосрочный планы холдинга А.Мошенский не исключил, что в перспективе "Санта" может выйти на IPO. Между тем, по его словам, проект может быть реализован лишь в случае недостатка собственных или привлеченных банковских средств для реализации масштабных проектов. "Для нас IPO не цель, а средство", - добавил он.

Александр Мошенский является бенефициарным собственником холдинга "Санта", в который входят крупнейшие белорусские частные предприятия "Савушкин продукт" (молокопе работка), "Санта Бремор" (переработка рыбы). ООО СП "Санта Бремор" принадлежит 92,64% акций "Савушкин продукт", Конечным собственником компании является А.Мошенский.

В состав группы "Савушкин продукт" входят две компании-резидента России - ООО "Савушкин продукт - Москва" и ООО "Савушкин продукт". На территории Беларуси "Савушкин продукт" контролирует 7 компаний - УП "Савушкино" (100%), УП "Каменецкий сыродельный завод" (100%), ОАО "Савушкина пуща" (92,97%),  ОАО "Березовский сыродельный комбинат" (62,68%), ОАО "Брестмясомолсервис" (88,7%), СООО "Роскорм" (51%).

В 2018 году "Савушкин продукт" купил за $41 млн госдолю (62,68%) в ОАО "Березовский сыродельный комбинат". Холдинг "Санта" приобрел сеть магазинов "Рублевский" (73 супермаркета в Беларуси, в том числе 53 в Минске).

 
Теги: Минск
 
 
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Холдинг "Санта" белорусского предпринимателя Александра Мошенского может создать производственные мощности в России, не исключается локализация производства и в...
 
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