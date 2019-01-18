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Выявлен ранее неизвестный предок человека. Его открыл искусственный интеллект

19.01.2019 08:26 — Разное | Партизан  
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Десятки тысяч лет назад на земле жили неизвестные науке человекоподобные приматы, которые активно скрещивались с известными нам предками человека.


Правообладатель иллюстрацииSCIENCE PICTURE CO/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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Слева направо: австралопитек, человек умелый (homo habilis), человек прямоходящий (homo erectus) и человек разумный (homo sapiens). Кажется, тут не хвататет одного звена...

Такое сенсационное открытие сделал искусственный интеллект, после того как международная команда ученых из Германии, Испании и Финляндии дала компьютеру подробно проанализировать геном нескольких выходцев из азиатского региона, сообщает Русская служба Би-би-си.

Судя по структуре ДНК, давно вымерший примат был помесью неандертальцев и денисовских людей, который скрещивался с нашими предками, вышедшими из Африки, на территории Азии.

Это открытие объясняет останки, найденные прошлым летом в Денисовой пещере и озадачившие ученых: мать загадочного примата была неандертальцем, а отец - денисовским человеком.

Теперь понятно, что это не уникальный случай межвидового скрещивания, а распространенное явление, оставившее отпечаток в ДНК азиатов.

А это значит, что у древних людей остались потомки от неизвестного до сих пор ученым вида приматов.

Третий предок

Один из основных принципов, позволяющих биологам провести границу между видами, прост: представители близких видов могут скрещиваться - но, как правило, не способны произвести способное к размножению потомство. Известный пример - мул, гибрид лошади и осла.

Однако в случае с вымершими видами дело обстоит несколько сложнее. Например, ДНК человека со всей очевидностью доказывает, что наши вышедшие из Африки предки неоднократно скрещивались и с неандертальцами, и с денисовцами, которые населяли Евразию более 40 тысяч лет назад.

Теперь созданный учеными алгоритм обнаружил еще один родственный вид приматов, оставивший след в геноме выходцев из Азии.

"Около 80 тысяч лет назад случился так называемый исход из Африки, когда часть предков человека, среди которых уже были и первые современные люди, покинули африканский континент и переселились на другие континенты, откуда и произошли все современные популяции", - объясняет один из авторов исследования Хауме Бертранпетит из Института эволюционной биологии.

"Мы знаем, что с тех пор современные люди скрещивались как с неандертальцами (на всех континентах, кроме Африки), так и с денисовскими людьми (в Океании и, возможно, Юго-Восточной Азии). Однако сколько-нибудь убедительных доказательств скрещиваний с третьим вымершим видом приматов до сегодняшнего дня не было", - объясняет он суть открытия.


Существование неизвестного "третьего предка" было предложено в качестве теории, объясняющей происхождение некоторых фрагментов человеческой ДНК. Но провести конкретные параллели между участками генома и демографией древних родственников человека удалось лишь при помощи глубинного компьютерного анализа с использованием самообучающегося алгоритма.


 
 
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Десятки тысяч лет назад на земле жили неизвестные науке человекоподобные приматы, которые активно скрещивались с известными нам предками человека.
 
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