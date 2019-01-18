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Стал известен состав женской сборной Беларуси по биатлону на эстафету

19.01.2019 08:14 — Разное | Партизан  
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Стал известен состав женской сборной Беларуси по биатлону на эстафету в Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира. Она пройдёт в субботу, 19 января начало в 16:30. Прямая трансляция — на телеканале "Беларусь 5". Это будут 4 по 6 км.

Вместо Ирины Кручинкиной выступит её сестра Елена, которая хорошо себя зарекомендовала во время спринтерской гонки (среди белорусок у неё был лучший результат — 23-е место). Первый стартовый номер — у Динары Алимбековой, второй — у Елены Кручинкиной. Дальше — Анна Сола и Ирина Кривко. Такой расклад непривычен. Кривко отлично выступала в текущем сезоне, но пока не сумела стать призёром. Спринт в Рупольдинге у неё получился неудачным — два промаха во время первой стрельбы и лишь 36-е место.

В пятницу белорусские биатлонисты с одним штрафным кругом заняли в эстафете 10-е место, пишет Еврорадио.


 
 
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Стал известен состав женской сборной Беларуси по биатлону на эстафету в Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира. Она пройдёт в субботу, 19 января начало в 16:30. Прямая...
 
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