Стал известен состав женской сборной Беларуси по биатлону на эстафету

Вместо Ирины Кручинкиной выступит её сестра Елена, которая хорошо себя зарекомендовала во время спринтерской гонки (среди белорусок у неё был лучший результат — 23-е место). Первый стартовый номер — у Динары Алимбековой, второй — у Елены Кручинкиной. Дальше — Анна Сола и Ирина Кривко. Такой расклад непривычен. Кривко отлично выступала в текущем сезоне, но пока не сумела стать призёром. Спринт в Рупольдинге у неё получился неудачным — два промаха во время первой стрельбы и лишь 36-е место.





пише т Еврорадио. В пятницу белорусские биатлонисты с одним штрафным кругом заняли в эстафете 10-е место,т Еврорадио.



