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Праздничная служба в храме Святой Живоначальной Троицы деревни Рясно и освящение воды на Гремячей кринице
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