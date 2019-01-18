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С Праздником Святого Богоявления поздравляет верующих настоятель храма Святой Живоначальной Троицы Геннадий Мартынов

19.01.2019 — Разное | Савецкая вёска  
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Дорогие братья и сестры! От всего сердца поздравляю всех с Праздником Святого Богоявления. Более двух тысяч лет назад в наш мир пришел Христос, в тридцатилетнем возрасте Он принял крещение в Иордане. Это событие сопровождалось чудесным явлением Троицы — на плечо Спасителя опустился в виде голубя Святой Дух и с неба присутствовавшие услышали голос Бога-Отца: — Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение! (Лк. 3:21-22). Именно поэтому мы с вами и говорим, что праздник Крещения — день, когда миру открылся Бог во всей полноте. В этот день Святая Церковь во всей своей соборной полноте собирается всем числом верующих для благодарения нашего Бога и для получения благодатных даров Святого Духа. В эти дни – с вечера 18 и 19 января в храмах через наши молитвы мы получаем и великую святыню — крещенскую воду. Это видимый плод наших молитв — относитесь к ней с должным благоговением.
 
 
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Дорогие братья и сестры! От всего сердца поздравляю всех с Праздником Святого Богоявления. Более двух тысяч лет назад в наш мир пришел Христос, в тридцатилетнем...
 
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