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Три белорусских стартапа стали «продуктами года» на ProductHunt
В ежегодном итоговом конкурсе известной платформы ProductHunt — Golden Kitty Awards — награды
В категории «Дополненная реальность» первое место заняло приложение Wanna Nails. Оно позволяет выяснить, как ваши ногти будут смотреться с тем или иным маникюром, используя камеру смартфона и AR-технологии.
В номинации «Здоровье и фитнес» лидирующую позицию заняло приложение для Apple Watch от проекта RocketBody. Оно сообщает, когда лучше всего начать тренировку, и умеет задействовать ЭКГ-датчик в последней версии «умных» часов от Apple.
Проект OneSoil победил в разделе «Искусственный интеллект и машинное обучение». В компании создали интерактивную карту ЕС и США, которая позволяет фермерам получать сельскохозяйственную информацию и эффективнее собирать урожай на основе данных ИИ.
Создатели Wanna Nails и OneSoil
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Два стартапа входят в группу инвестиционной компании Bulba Ventures.
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