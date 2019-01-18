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Три белорусских стартапа стали «продуктами года» на ProductHunt

19.01.2019 10:32 — Разное | Tut.by  
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В ежегодном итоговом конкурсе известной платформы ProductHunt — Golden Kitty Awards — награды завоевали три белорусских стартапа.


В категории «Дополненная реальность» первое место заняло приложение Wanna Nails. Оно позволяет выяснить, как ваши ногти будут смотреться с тем или иным маникюром, используя камеру смартфона и AR-технологии.

В номинации «Здоровье и фитнес» лидирующую позицию заняло приложение для Apple Watch от проекта RocketBody. Оно сообщает, когда лучше всего начать тренировку, и умеет задействовать ЭКГ-датчик в последней версии «умных» часов от Apple.

Проект OneSoil победил в разделе «Искусственный интеллект и машинное обучение». В компании создали интерактивную карту ЕС и США, которая позволяет фермерам получать сельскохозяйственную информацию и эффективнее собирать урожай на основе данных ИИ.

Создатели Wanna Nails и OneSoil входят в группу инвестиционной компании Bulba Ventures, которая была создана в марте 2018 года Юрием Мельничеком (основатель MAPS.ME и AIMATTER) и Андреем Авсиевичем (бывший топ-менеджер компаний «Атлант-М» и «Трайпл»)

 
 
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Два стартапа входят в группу инвестиционной компании Bulba Ventures.
 
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