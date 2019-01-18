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Лукашенко направил соболезнования в связи с кончиной мэра Гданьска

19.01.2019 10:09 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Польши Анджею Дуде в связи с объявленным в стране общенациональным трауром после трагической смерти мэра Гданьска Павла Адамовича, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой печалью восприняли известие о том, что в результате ужасного преступления ушел из жизни руководитель польского города.

"В этот день траура от имени белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким одного из наиболее уважаемых муниципальных руководителей Польши, а также всему польскому народу", -  добавил А.Лукашенко.

Как сообщалось, мэр Гданьска, 53-летний П.Адамович скончался в больнице 14 января после того, как 27-летний житель Гданьска нанес ему ножевые ранения на благотворительном концерте.

В посольстве Польши в Беларуси 21 января с 10.00 до 15.00 будет открыта книга соболезнований в связи с произошедшей трагедией.

 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Польши Анджею Дуде в связи с объявленным в стране общенациональным трауром после...
 
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